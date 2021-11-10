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3. doz aşı zorunlu mu? Kimler 3. doz Covid aşısı olacak?

10.11.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BioNTech için 3. doz aşıları başlamıştı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladığını belirtti ve aşı olacak olan yaş grubunu açıkladı. Peki 3. doz aşı zorunlu mu? Kimler 3. doz Covid aşısı olacak? İşte ayrıntılar...

3. doz aşı zorunlu mu? Kimler 3. doz Covid aşısı olacak?

Sağlık Bakanı Koca yapmış olduğu açıklamada mRNA aşısı olup 2. dozdan itibaren 6 ay geçmiş kişilere hatırlatma dozu uygulanmaya başladığını duyurdu. Peki 3. doz aşı zorunlu mu?

3. DOZ AŞI ZORUNLU MU?

Son gelişmelere göre daha önce mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek Hatırlatma Dozu yapılmasının uygun olacağına karar verilmişti. Bu gruplar;

a) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar
b) 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar
c) Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardı.

Bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında ise Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu ve 3. doz aşı hakkındaki gelişmeleri açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ''Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.'' dedi.

  1. doz aşı zorunlu olmamakla birlikte yapılması durumunda virüse karşı daha güçlü bir koruma sağlamış olacak. 18 yaş üzeri tüm vatandaşlar 3. dozu istedikleri aşı türünden olabilecek.

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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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