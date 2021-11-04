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3. doz hatırlatma aşısı nedir? Kimler 3. doz mRNA (BioNTech) aşısı yaptıracak?

04.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklama ile 4 Kasım Perşembe gününden itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını duyurdu. Gelişme sonrası hatırlatma aşısı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki 3. doz hatırlatma aşısı nedir? Kimler 3. doz mRNA (BioNTech) aşısı yaptıracak? İşte ayrıntılar...

3. doz hatırlatma aşısı nedir? Kimler 3. doz mRNA (BioNTech) aşısı yaptıracak?

Bakan Koca, 4 Kasım Perşembe gününden itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını açıkladı. Gelişmenin ardından hatırlatma aşısını kimlerin olacağı ve ayrıntılar merak ediliyor. Peki 3. doz hatırlatma aşısı nedir?

3. DOZ HATIRLATMA AŞISI NEDİR?

Hatırlatma dozu, aşılarda belirli bir süre sonra azalan antikor oranını yeniden artırmak ve eski seviyesine ulaştırmak için uygulanmakta. Bu doza pekiştirme dozu ya da Rapel dozu denilmekte. Koronavirüs aşılarında halihazırda belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulduğu için hatırlatma dozu uygulanmaya başlarsa bu da üçüncü doz anlamına gelecek. Pekiştirme aşısıyla beraber antikor seviyesi yeniden artacağı için vücut koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacak.

HATIRLATMA DOZUNU KİMLER OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Biontech aşısı olanların bugünden itibaren hatırlatma dozu yaptırabileceğini duyurdu. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Koca, hatırlatma dozu için 2. dozdan itibaren 6 ay geçmesi gerektiğini ifade etti.

Hatırlatma dozu aşılamasında bazı risk gruplarının öncelikli olduğu da söyledi. Bu kişiler arasında 60 yaş üzeri kişiler, 18-60 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar ve sağlık çalışanları gibi yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olacak.


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