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3. Dünya Göçebe Oyunları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:37 | Son Güncelleme

Kökbörü oyununda altın madalya Kırgızistan'ın oldu

ÇOLPON-ATA (AA) - 3. Dünya Göçebe Oyunları'nda ev sahibi Kırgızistan, kökbörü oyununda (oğlak kapmaca) altın madalyanın sahibi oldu.

Kırgızistan'ın Colpon-Ata şehrinde düzenlenen ve Orta Asya’daki göçebe halkların en fazla sevilen oyunu kökbörünün finalinde, Kırgızistan ile Özbekistan takımları karşılaştı.

Kökbörü sevenlerin doldurduğu hipodroma Kırgız takımı kırmızı, Özbek takımı da yeşil forma ile çıktı.

Kırgız takımı, Özbek takımını 32-9 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Final maçın ardından törenle Kırgızistan takımına 3 milyon som (44 bin dolar), Özbekistan takımına 1,5 milyon som (22 bin dolar) ve Kazakistan takımına 1 milyon som (14 bin dolar) para ödülü verildi.

Ödül töreninde konuşan Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov, 3. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen kökbörü oyunlarına çeşitli ülkelerden 11 takımın katıldığını belirterek kökbörünün UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne 2017 yılında girdiğini hatırlattı.

Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenen kökbörü oyununda, Afganistan, Kırgızistan, Moğolistan, Rusya Federasyonu’ndan Başkurtlar, Altaylar ve Krasnoyarsk, ABD, Özbekistan ve Fransa takımları yer aldı.

Anadolu Ajansı ve TRT'nin medya ortağı olduğu 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları, Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstlendi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da bu organizasyona destek verdi.

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Anahtar Kelimeler:
3. Dünya Göçebe Oyunları kökbörü oğlak kapmaca

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