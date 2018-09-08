HABER

3. Dünya Göçebe Oyunları'nın galibi Kırgızistan

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 16:25 | Son Güncelleme

Kırgızistan’ın ev sahipliğinde 2-8 Eylül'de düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın galibi 103 madalya ile Kırgızistan oldu - Türkiye, uzun mesafeye ok atmada 2 altın, 1 gümüş ve güreşte 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile 10’uncu sırada yer aldı

ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan’ın ev sahipliğinde 2-8 Eylül'de gerçekleşen 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın galibi 103 madalya ile Kırgızistan oldu.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde ülkenin kuzeyindeki Çolpon-Ata şehrindeki hipodrom, spor ve sağlık tesisi, Avrasya Oteli ve Kırçın adlı yaylada tertip edilen spor oyunları ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Mangala, kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 spor dalında düzenlenen yarışmalara, 74 ülkeden bin 986 sporcu katıldı.

Geleneksel spor müsabakalarını Kırgızistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 267 hakem yönetti.

Dünya Göçebe Oyunları kapsamındaki müsabakalarda ülkeler bağlamında en fazla katılım akıl oyunları, güreş ve Kırgız güreşine oldu.

Tarihteki Türk kavimlerin hayatına ve medeniyetine ışık tutmayı amaçlayan oyunlarda, 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz toplam 594 madalya dağıtıldı.

Oyunların galibi Kırgızistan olurken, Kazakistan ikinci, Türkiye onuncu oldu.

40 altın, 32 gümüş ve 31 bronz toplam 103 madalya kazanan Kırgızistanlı sporcuları, 8 altın, 24 gümüş ve 3 bronz madalya ile Kazakistan ekibi takip etti.

Üçüncülüğü ise 17 altın, 12 gümüş ve 27 bronz madalya ile Rusya elde etti.

Dünya Göçebe Oyunları'nda mangala, güreş, at üstünde ok atma, yerde ok atma branşlarında mücadele eden Türkiye, uzun mesafeye ok atmada 2 altın, 1 gümüş ve güreşte 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile 10’uncu sırada yer aldı.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları (THY) ile Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği oyunların ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA). Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da etkinliğin medya ortağı oldu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndüKadıköy’de plaklar Müzeyyen Senar için döndü
Prof. Dr. Umurtak: Büyük Höyük'ün benzeri yokProf. Dr. Umurtak: Büyük Höyük'ün benzeri yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3'üncü Dünya Göçebe Oyunları Kırgızistan madalya

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

İlginizi Çekebilir

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

Küçük çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan sapığı linçten polis kurtardı

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

İstanbul'da sağanak yağış sonrası İETT otobüsünü su bastı!

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: Foça’yı kirleten geminin uydu görüntüleri ortaya çıktı

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

İkitelli'de plazada yangın! Olay yerinde ekipler sevk edildi

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.