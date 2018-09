3. Dünya Göçebe Oyunları'nın galibi Kırgızistan

Üçüncülüğü ise 17 altın, 12 gümüş ve 27 bronz madalya ile Rusya elde etti.

Dünya Göçebe Oyunları'nda mangala, güreş, at üstünde ok atma, yerde ok atma branşlarında mücadele eden Türkiye, uzun mesafeye ok atmada 2 altın, 1 gümüş ve güreşte 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile 10’uncu sırada yer aldı.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları (THY) ile Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği oyunların ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA). Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da etkinliğin medya ortağı oldu.