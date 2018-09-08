3. Dünya Göçebe Oyunları'nın galibi Kırgızistan

40 altın, 32 gümüş ve 31 bronz toplam 103 madalya kazanan Kırgızistanlı sporcuları, 8 altın, 24 gümüş ve 3 bronz madalya ile Kazakistan ekibi takip etti.

Tarihteki Türk kavimlerin hayatına ve medeniyetine ışık tutmayı amaçlayan oyunlarda, 174 altın, 173 gümüş ve 247 bronz toplam 594 madalya dağıtıldı.

Dünya Göçebe Oyunları kapsamındaki müsabakalarda ülkeler bağlamında en fazla katılım akıl oyunları, güreş ve Kırgız güreşine oldu.

Geleneksel spor müsabakalarını Kırgızistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 267 hakem yönetti.

Mangala, kemik fırlatma, ok atışı, kartal ve şahinle avcılık, mas ve bilek güreşi gibi geleneksel 37 spor dalında düzenlenen yarışmalara, 74 ülkeden bin 986 sporcu katıldı.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un himayesinde ülkenin kuzeyindeki Çolpon-Ata şehrindeki hipodrom, spor ve sağlık tesisi, Avrasya Oteli ve Kırçın adlı yaylada tertip edilen spor oyunları ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

ÇOLPON-ATA (AA) - Kırgızistan’ın ev sahipliğinde 2-8 Eylül'de gerçekleşen 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın galibi 103 madalya ile Kırgızistan oldu.

Üçüncülüğü ise 17 altın, 12 gümüş ve 27 bronz madalya ile Rusya elde etti.

Dünya Göçebe Oyunları'nda mangala, güreş, at üstünde ok atma, yerde ok atma branşlarında mücadele eden Türkiye, uzun mesafeye ok atmada 2 altın, 1 gümüş ve güreşte 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile 10’uncu sırada yer aldı.

Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold, Türk Hava Yolları (THY) ile Kırgızistan Cep Operatörü MEGAKOM'un ana sponsorluğunu üstlendiği oyunların ortaklarından biri de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA). Anadolu Ajansı (AA) ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) da etkinliğin medya ortağı oldu.

