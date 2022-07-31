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3. Dünya Savaşı çıkabilir mi? Çin ve Tayvan savaşı çıkar mı, ülkeler neden gerilim yaşadı?

31.07.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından son olarak Çin'de Tayvan'ı işgal etti. Gelişme sonrası savaş çanlarının çalınmasıyla beraber vatandaşlar 3. Dünya Savaşı çıkıp çıkmayacağını merak etmeye başladı. Savaş ihtimali konuşulurken, yıllardır süre gelen Çin’in Tayvan’ı işgal etme planları insanları endişelendirdi. Peki 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi? Çin ve Tayvan savaşı çıkar mı, ülkeler neden gerilim yaşadı? İşte merak edilenler...

3. Dünya Savaşı çıkabilir mi? Çin ve Tayvan savaşı çıkar mı, ülkeler neden gerilim yaşadı?

ABD Temsilcileri Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti bölgedeki zaten yüksek olan gerilimi iyice yükseltti. Çin yönetimi ABD’nin olası bir Tayvan’a ziyareti durumunda ABD’yi adeta tehdit etti. Çin medyası ABD’yi “Uyarmadı demeyin!” diyerek tehdit etti. Peki 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi?

3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR Mİ?

Çin’in ABD meclis balkanı Pelosi’nin Tayvan’a ulaşmasını önlemeye yönelik hareketi ABD ve Çin’i karşı karşıya noktasına geldi. İddialara göre ABD donanmasına ait Ronald Reagan uçak gemisi füze taşıyan bir destroyer ve kruvazör ile Güney Çin Denizi’ne doğru harekete geçti.

Çin medyası iddialarında ABD donanmasına ait Ronald Reagan savaş gemisinin harp filosuyla birlikte Güney Çin Denizi’nde ki Spartly Adaları’na doğru hareket ettiğini yazdı.. Çin medyası olası bir gerilimde ABD’yi uçakları vurmakla tehdit etti. Yıllardır süre gelen Çin’in Tayvan’ı işgal etme planları ve hareketliliği tam da Rusya Ukrayna işgali başlayıp sürerken gerilimin başlaması dikkat çekti.

DÜNYA SAVAŞI ÇIKARSA TÜRKİYE'NİN KONUMU NE OLACAK?

Olası bir Çin Amerika savaşı çıkmasında Türkiye müttefik olarak hangi ülkenin yanın da yer alacağı merak ve tartışma oldu. Sosyal medya da Amerika ve Çin arasında bir savaş çıkması durumunda 3. dünya savaşının yaşanacağının çıkacağı ön görüsü yer aldı. Savaşların artık tarih defterlerinde kaldığı yüzyılımızda dünya adata eskiye döndü. Ardı ardına çıkan ülke işgalleri sonrası Dünya Savaşı da çıkacak mı merak ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan dünya savaşı
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