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3. Dünya Savaşı kapıda! Kıtalar arası füzeler devreye girdi... Türkiye de tetikte: "Hazır olmamız lazım"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
22.11.2024 07:38
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Tüm dünyayı tedirgin eden gelişme Rusya-Ukrayna savaşından geldi. ABD Başkanı Trump'ın seçilmesiyle tansiyonun düşmesi beklenen bölgede, gerilim daha da tırmandı. Ukrayna'nın ABD ve İngiliz yapımı füzelerle Rusya'yı vurması sonrası Putin, savaşın küresel bir nitelik kazandığını belirtti ve her türlü gelişmeye hazır olduklarını vurguladı. Bir anda 3. Dünya Savaşı ihtimali konuşulmaya başlanırken; Hulusi Akar, yeni bir dünya savaşı tehdidine dikkat çekti: "Zamanlama meselesi. Hazır olmamız lazım"

3. Dünya Savaşı kapıda! Kıtalar arası füzeler devreye girdi... Türkiye de tetikte: "Hazır olmamız lazım"
  1. Dünya Savaşı sesleri adım adım yükselmeye başladı. Rusya-Ukrayna savaşında son günlerde yaşananlar ve peş peşe yapılan açıklamalar, küresel bir çatışma endişesini daha da artırdı. Ukrayna'nın ABD ve İngiliz yapımı füzelerle Rusya'yı vurmasıyla artan gerilim; Rus ordusunun ilk defa kıtalar arası füzeyle Ukrayna topraklarına saldırmasıyla adeta zirve yaptı. Söz konusu saldırı "kıtalar arası füzeli mesaj” olarak değerlendirilirken; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna'daki çatışmanın küresel bir nitelik kazandığını belirtti ve her türlü gelişmeye hazır olduklarını vurguladı.

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Bölgede tırmanan gerilimin ardından TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve eski Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun Anadolu Sohbetleri toplantısında medya temsilcilerine, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Akar, özetle şunları söyledi:

İSRAİL’İN GAZZE KATLİAMI

"7 Ekim’den itibaren 43 bin 985 kişi hayatını kaybetti. Tam bir zulüm. Tam bir soykırım. Hiç kimsenin dikkatini çekmiyor. Rutin hâle geldi. Buna alışmamak, alıştırmamak lazım. Duygularımızı diri tutmalıyız.

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TERÖRLE MÜCADELE

Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Artık yeri, zamanı her ne ise şartlara bağlı olmak üzere gereken yapılıyor, yapılacak. Temennimiz vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmak. Bizim herhangi bir şekilde Irak’ın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı bir tavrımız asla söz konusu değil. En son terörist etkisiz hâle getirince kadar mücadele devam edecek. Başka bir çare göremiyoruz. Güvenliğimizi ve savunmamızı kimsenin insafına, merhametine ve kararına terk etmemiz asla söz konusu değil.

3. DÜNYA SAVAŞI VE İSRAİL TEHDİDİ

ABD ile Çin savaşsın. Hadi savaşsın. Peki otomobil sanayi, bilgisayar sanayi, elektronik sanayi, kimya sanayi ne yapacak? Ticaret ne yapacak? Bankalar ne yapacak? Finans ne olacak? Çok parametre var. İsrail bize tehdit mi değil mi? Tehdit. Kocaman bir tehdit. Türk devletinin 85 milyon insanının hayatını böyle şansa bırakır mısın? Silahı var mı? Var. Mühimmatı var mı? Var. Mesafe var mı? Var. Zamanlama meselesi. Hazır olmamız lazım. ‘Suriye’de ne işimiz var’ diyorlar. Adam 10 bin kilometreden gelmiş, bunun ne işi var? Avrupa’dan 3 bin kilometre öteden gelmişler. Onların ne işi var? ‘Niye geldiniz?’ diyorsun; ‘Bunlar bizim için, geleceğimiz için tehdit’ diyorlar. Onlar için tehdit olan burnumuzun dibindeki oluşumlar bize tehdit değil mi? Aklıselimi kaybetmemek lazım.

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TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Olağanüstü bir hiyerarşi var. Bu hiyerarşi dâhilinde bakan, rektör ve kurumlar, disiplin grupları çalışıyor. Sükûnetle soruşturmayı beklememiz, hüküm vermeden olayı takip etmemiz lazım.

BAHÇELİ’NİN ÖCALAN ÇIKIŞI

Sayın Devlet Bahçeli gerçekten bilge kişiliğiyle, tecrübesiyle, görüşleriyle tarihe not düşen, devamlı istikamet çizen bir lider. Bu bir yol, bir açılım, bir ifade… Yeni bir strateji. İlgili makamlar, kişiler değerlendiriyor. Terörle mücadele, aralıksız devam edecek. Bunu kronik hâle gelen terör konusunun çözümü için bir hamle olarak değerlendirmek lazım. Nasıl uygulayacak, nasıl yapılacak, ayrıntılı bir şekilde çalışılması gerekiyor.

CHP’LİLER İLE YERLİKAYA ARASINDA YAŞANANLAR

Meclis’in adabına, edebine, huzuruna, tartışma ortamına göre herkes fikrini söylesin. Beğenelim, beğenmeyelim, hoşumuza gitsin, gitmesin. Nezaketle konuşalım. Yapılanlar yakışıksız."

Rusya - Ukrayna savaşı yayılıyor mu? Rusya - Ukrayna savaşı yayılıyor mu?
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ukrayna Hulusi Akar savaş
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