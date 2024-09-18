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  4. 3. Dünya Savaşı kapıda mı? Öyle bir açıklama yaptı ki, tehdit dolu sözler...

3. Dünya Savaşı kapıda mı? Öyle bir açıklama yaptı ki, tehdit dolu sözler...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.09.2024 10:31
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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, "Belarus topraklarına yapılacak saldırının Üçüncü Dünya Savaşı olacağını" söyledi. Lukaşenko, toprakları üzerinde gerek Rus gerek Ukrayna İHA’larının uçtuğunu dile getirirken: "Rusya ve Ukrayna İHA'ları Belarus'a düşüyor!" dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ulusal Birlik Günü nedeniyle düzenlenen programda konuştu. Belarus’un barışın destekçisi olduğunu ve olmaya devam ettiğini belirtti. Savaş istemediklerinin altını çizen Lukaşenko, komşu devletlerde barışın hüküm süreceğine ve halkların uyum ve dostluk içinde yaşayacağı bir günün geleceğine inandıklarını dile getirdi. Lukaşenko, böyle bir dünyanın inşası için her şeyi yaptıklarını bildirdi.

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"MÜTTEFİKLERİMİZ VE PEK ÇOK ÜLKE BİZİMLE BİRLİKTE."

Çok kutupluluk ve çeşitlilik düşüncesini savunmayı sürdürdüklerini söyleyen Lukaşenko, "Çok kutupluluğa kimin karşı olduğunu biliyorsunuz. Ancak bu artık önlenemez. Küresel güvenlik krizinden mutlaka çıkış yolu bulacağız. Çünkü en yakın müttefiklerimiz ve pek çok ülke bizimle birlikte." diye konuştu.
Barışçıl yaklaşımların bir zayıflık göstergesi olmadığına işaret eden Lukaşenko, dış saldırganlığa karşı her zamankinden daha fazla cevap verebileceklerini belirtti.
Lukaşenko, ülkeden kaçanların ve onların Batılı idarecilerinin ülkedeki cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde yeniden toplumu karıştırmaya yönelik eylem planı geliştirmeye başladıklarına dikkati çekti.

BELARUS ORDUSU TETİKTE Mİ?

ABD’nin eylül ortasından kasım başına kadar hem Moskova hem de Kiev tarafından cephelerde askeri gerilimin artmasını beklediğine dair bir istihbarat bilgisine sahip olduklarını aktaran Lukaşenko, Batılı istihbarat teşkilatlarının savaşın devam etmesini istediği için Belarus’u da durumu tırmandırmaya uygun bir yer olarak gördükleri değerlendirmesini yaptı.
Lukaşenko, "Başkalarının çizmesi topraklarımıza ayak basmazsa bunu (Belarus ordusunun çatışmaya girmesi) yapmayacağız." dedi.

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"RUS VE UKRAYNA İHA'LARI KÖTÜ KULLANILDIĞI İÇİN TOPRAKLARIMA DÜŞÜYOR"

ABD'nin, koşullar oluştuğunda Kiev'e Belarus’un güney sınırındaki altyapısına saldırma talimatı verdiğini öne süren Lukaşenko, bunun sebebinin Rus insansız hava araçlarının (İHA) Belarus toprakları yakınında uçması olduğunu ifade etti.
Ukraynalılar ile çeşitli kanallar üzerinden, toprakları üzerinde gerek Rus gerek Ukrayna İHA’larının uçtuğunu medyada öne çıkarmama konusunda anlaştıklarını aktaran Lukaşenko, hem Rus hem de Ukrayna tarafının İHA’ları kötü kullandığını, dolayısıyla da iki taraftan da İHA’ların Belarus topraklarına düştüğünü anlattı.

"ABD KOŞULLAR ÖNE SÜRDÜ"

Washington'daki "kukla ustalarının" Ukrayna'yı Belarus'la çatışmaya ittiğini iddia eden Lukaşenko, "Ve Amerikalılara şunu sormak istiyorum: Barış mı, barışçıl müzakereler mi, yoksa durumun tırmanmasını mı istiyorsunuz? Bunu sormam boşuna değil. Çünkü son zamanlarda bize müzakerelerle ilgili imalarda bulundular ve hatta koşullar öne sürdüler. Biz de kabul ettik. Şimdi bunu nasıl anlamalıyız?" ifadelerini kullandı.

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TARİH TEKERRÜR EDİYOR

Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin konum itibarıyla tüm yolların geçtiği yer olduğu için büyük ölçekli çatışmaların içinde yer aldığını hatırlatarak, "Tarih tekerrür ediyor. Ancak bunu anlamayanları, rakiplerimizi, düşmanlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Bunu yapmaya gerek yok. Bu Avrupa ve tüm dünyaya fayda sağlamayacak. Belarus’a yapılan saldırı, Üçüncü Dünya Savaşı olur. Bunu unutmayın." diye konuştu.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Aleksandr Lukaşenko savaş
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