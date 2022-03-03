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3. Dünya savaşı talimatı veren Kim Jong-un kimdir? Kim Jong-un evli mi eşi kim?

03.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla 3. Dünya savaşı söylentileri dilden dile dolaşmaya başladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un; İşçi Partisi üyelerini; güçlü müttefiklerinin korkutan düşünceleri ortaya çıktı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanlarına ''3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdi. 3. Dünya savaşı talimatı veren Kim Jong-un gündem konusu oldu. İşte Kim Jong-un hakkında detaylar!

3. Dünya savaşı talimatı veren Kim Jong-un kimdir? Kim Jong-un evli mi eşi kim?

Kim Jong-un aldığı yeni kararla gene tüm dünyanın konuştuğu isim olmayı başardı. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ile 3. Dünya savaşı iddiaları güçlenmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Üçüncü Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacak" açıklamasının ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, komutanlarına ''3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdiği ortaya çıktı. Bu haber sonrası Kim Jong-un en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

3. DÜNYA SAVAŞI VEREN KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un, 8 Ocak 1984 yılında doğdu. Kim Jong-un, 2011 yılından bu zamana kadar Kuzey Kore Lideridir. Aynı zamanda 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui ve 1994 yılından 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in ikinci çocuğudur. Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

Kim, Kore İşçi Partisi Başkanı, Merkez Askeri Komisyon Başkanı, Devlet İşleri Komisyonu Başkanı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı'nı üstlendi. Kuzey Kore'deki en yüksek karar organı olan Kore İşçi Partisi Politrobu Başkanlığı üyesidir. Kuzey Kore devlet medyası genellikle onu Mareşal Kim Jong-un, "Mareşal" veya "Aziz Haşmetli olarak adlandırmaktadır.

KİM JONG-UN EVLİ Mİ?

Kim Jong-un Ri Sol-ju ile evlidir. First Lady hakkında resmi Kuzey Kore kaynaklarından çok az şey bilinmektedir. Kesin olarak bilinmese de, üç çocuğu olduğuna dair söylentiler bir dönem ortada dolaşmaktaydı. Ri Sol-ju, kocasıyla birlikte defalarca halka açık bir şekilde göründü. Nisan 2018'de, devlet medyasında unvanı yalnızca "yoldaş" dan "saygı duyulan First Lady'ye" yükseltilmiştir.

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Kuzey Kore
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