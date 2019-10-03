3 Ekim Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili liderlerin açtığı azil soruşturması derinleştikçe Başkan Trump'ın kullandığı dilin de sivrileştiğini yazıyor. Gazete, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın Beyaz Saray yetkililerinin Trump'ın Temmuz'da Ukrayna Devlet Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmesine ilişkin belgeleri ibraz etmemesi durumunda Cuma günü ifadeye çağrılacaklarını bildirdi. Demokratlar, kilit görgü tanığı olarak niteledikleri Trump'ın Ukrayna eski temsilcisi, istihbarat başmüfettişi ve görevden alınan eski Kiev Büyükelçisi'nin de ifadelerine başvuracak. Başkan Trump ise dün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'yle beraber Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, soruşturmanın aylarca sürmesini istemediklerini belirten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff için ağır sözler sarfetti. Öte yandan azil soruşturması çerçevesinde Trump'ın yakın çevresindeki bazı kişiler de meselenin içine çekilmeye başladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Ukrayna lideri Zelensky'yle yaptığı görüşmenin tanığı olduğunu doğruladı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise Pompeo'nun tanıklık yapmaya çağırılan Dışişleri Bakanlığı yetkililerini ifade vermeden önce etkileme girişiminde bulunabileceğinin ciddi bir kaygı unsuru olduğunu söyledi. Ukrayna eski özel temsilcisi Kurt Volker'ın bugün kapalı oturumda ifade vermedi bekleniyor. İfadenin kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı bilinmiyor. Volker, ifadesinden önce Kongre'ye, aralarında Trump'ın özel avukatı Rudy Giuliani'yle yapılan telefon mesajlaşmaları dahil bir dizi belge ibraz etti. Öte yandan gazete, Trump'ın, yardımcısı Mike Pence'i de Ukrayna'ya baskı uygulamak için kullandığını kaydediyor. Pence'e yakın yetkililer, başkan yardımcısının Trump'ın Biden ve oğlu hakkında bilgi almak için Zelensky'ye baskı yaptığından haberdar olmadığını vurguluyor.

New York Times ise kalp damarlarındaki tıkanma nedeniyle Las Vegas'ta bir hastanede tedavi gören Demokrat Parti başkan aday adayı Bernie Sanders'ın önümüzdeki günlerdeki kampanya etkinliklerini iptal ettiğini yazıyor. Gazete, çekirdek kitlesi dışında yeni seçmenleri cezbetmede zorlanan Sanders'ın adaylığının sağlık sorunları nedeniyle belirsiz bir sürece girdiğini kaydediyor. Habere göre kalp damarlarından birine iki stent takılan 78 yaşındaki Sanders'ın sadece göğüs ağrısı nedeniyle mi hastaneye başvurduğu ya da kalp krizi mi geçirdiği konusunda ayrıntılı bilgi verilmedi. Sanders'ın kampanya etkinliklerine ne zaman geri döneceği ya da 15 Ekim'de Ohio eyaletinin Columbus kentinde yapılacak tartışma programına katılıp katılmayacağı da net değil. Ancak sağlık sorunları, Sanders için siyasi bir mesele haline gelebilir. Bazı adayların ileri yaşta olduğuna ilişkin kaygıların da yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Sanders dışında Joe Biden 76, Elizabeth Warren ise 70 yaşında.

Wall Street Journal ise Dünya Ticaret Örgütü WTO'nun onay vermesi üzerine Amerika'nın Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilecek 7 buçuk milyar dolarlık gıda, yolcu uçağı ve diğer ürünlere ilave gümrük tarifesi uygulaması getirmeyi planladığını yazıyor. Gazete, yeni uygulamanın, Trump Yönetimi'nin ticaret alanında Avrupa Birliği'ne geçen sene getirdiği çelik ve alüminyum vergilerinden sonraki en ciddi hamlesi olduğunu kaydediyor. Habere göre bu uygulama, uzun yıllardır ticarete ilişkin anlaşmazlıkları gümrük tarifelerine başvurmadan çözmeye çalışan Amerika ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri gerebilir. 18 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen uygulamaya göre yolcu uçaklarına yüzde 10, alkollü içki, zeytin, kahve ve peynir gibi ürünlereyse yüzde 25'lik gümrük vergisi getirilecek. Amerika'nın ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, Avrupa'nın yıllardır yolcu uçağı imalatçısı Airbus'a dev sübvansiyonlar uyguladığını, bunun da Amerikan havacılık sektörüne ağır darbe indirdiğini kaydetti. Ancak 15 yıl süren hukuk mücadelesinden Amerika'nın kazançlı çıktığını söyleyen Lighthizer, Dünya Ticaret Örgütü'nün Amerika'ya, Avrupa'nın yasadışı sübvansiyon uygulamasına karşılık verme yetkisi tanıdığını belirtti. Airbus ise Washington ve Brüksel'e, küresel ekonominin zarar görmemesi için gümrük tarifesi uygulamasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

