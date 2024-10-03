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3 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 3 Ekim

Ferhan Petek Ferhan Petek
03.10.2024 09:05
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İnsanlık tarihi boyunca çeşitli nedenler, olaylar, kişiler ya da durumlardan ötürü bazı günlere özellikler atfedilmiştir. Bu özel kabul edilen günlerin bazıları ülkelere özel olurken bazıları ise dünya genelinde kabul görmüştür ve kutlanmaktadır. Hatta bu özel günler için çeşitli etkinlikler organize edilir.

3 Ekim ne günü? Bugün ne günü? Tarihte 3 Ekim

Dünya çapında önemli kabul edilen çeşitli günler vardır. 5 Ocak Dünya Kuş Günü, 14 Ocak Dünya Mantık Günü, 13 Şubat Dünya Radyo günü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi özel günler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca ülkelerin kendi için önemli olan özel günleri de bulunur. Örnek olarak Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi günler önemlidir ve bu günler aynı zamanda resmi tatil kabul edilir. Ek olarak güne özel etkinlikler ülkenin dört bir yanında organize edilir.

Özel günler olarak anılan günler, hem anlamları, hem de konuları ile öne çıkan, çeşitli nedenlerden ötürü özel olarak kabul edilmiş olan günlerdir. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) tarafından belirlenen bazı günler de Dünya Günleri olarak isimlendirilmiştir. Bu günlerden bazıları şunlardır:

-5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü
-11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
-13 Ekim Uluslararası Afetleri Azaltma Günü

3 Ekim neden önemlidir?

3 Ekim tarihinin önemli olmasının nedeni ise bu tarihin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olmasıdır. Bu gün ayrıca 4 Ekim ile birlikte Dünya Yürüyüş Günü olarak kabul edilmiştir. Bu tarihlerde yürüyüş etkinlikleri düzenlenir.

3 Ekim tarihinde ne oldu?

3 Ekim, Miladi takvime göre yılın 276. günüdür. Artık yıllarda ise 277. gündür. Bu gün de çeşitli yıllar içinde gerçekleşen olaylar yaşanmıştır. Tarihe geçen çeşitli olaylar ve önemli kişiler ile ilgili gelişmelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Roma Ordusu Galya’yı ele geçirmiştir.
  • Estergon Kalesi Osmanlı Ordusu tarafından ikinci kez ele geçirilmiştir.
  • Mudanya Mütarekesi imzalanmıştır.
  • Atatürk’ün ilk heykeli bu tarihte dikilmiştir.
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faaliyete başlamıştır.
  • Irak bağımsızlığını ilan etmiştir.

Bu tarih aynı zamanda Dünya Çocuk Günü olarak her yıl kutlanır. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü de 3 Ekim olarak kabul edilmiştir. 3 ve 4 Ekim ayrıca Dünya Yürüyüş Günü’dür ve bu özel günde çeşitli bölgelerde bugüne özel yürüyüş etkinlikleri düzenlenir.

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