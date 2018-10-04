3 Ekim Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira haftaya devretti

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Çarşamba akşamlarının 2. çekilişi olan Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesinde yapılan 1154. Sayısal Loto çekilişinde noter ve çekilişi komitesi de hazır bulundu. Merakla beklenen Sayısal Loto sayıları belli oldu. Fakat son iki çekilişte olduğu gibi altı bilen yine çıkmadı ve 3.447.810,91 TL olan büyük ikramiye Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe devretti. Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye verileri Milli Piyango İdaresi kaynaklı olarak haberimizde.

3 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun bin 154'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 12, 14, 22 ve 38 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira 91 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 154'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 106 kişi 3 bin 925 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 44 kişi 62 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 845 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.