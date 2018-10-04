3 Ekim Sayısal Loto sonuçları: Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira haftaya devretti

3 Ekim Sayısal Loto sonuçları dün akşam yapılan çekiliş ile belli oldu. Çarşamba akşamlarının 2. çekilişi olan Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'nın Balgat ilçesinde yapılan 1154. Sayısal Loto çekilişinde noter ve çekilişi komitesi de hazır bulundu. Merakla beklenen Sayısal Loto sayıları belli oldu. Fakat son iki çekilişte olduğu gibi altı bilen yine çıkmadı ve 3.447.810,91 TL olan büyük ikramiye Cumartesi akşamı yapılacak çekilişe devretti. Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye verileri Milli Piyango İdaresi kaynaklı olarak haberimizde.
Sayısal Loto oyununun bin 154'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 5, 12, 14, 22 ve 38 olarak belirlendi.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 447 bin 810 lira 91 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 154'üncü hafta çekilişinde 5 bilen 106 kişi 3 bin 925 lira 45'er kuruş, 4 bilen 5 bin 44 kişi 62 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 89 bin 845 kişi 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte, toplam 1 milyon 611 bin 576 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 32 bin 867 lira 38 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 577 bin 627 lira 76 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR: 2 - 3 - 13 - 25 - 29 - 32
Haftanın numaraları çekildikten sonra 1153. hafta Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmayınca 2 milyon 460 bin 062 lira 48 kuruş, bir sonraki çekilişe devretti.
Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 144 kişi 4 bin 822 lira altmışar kuruş, 4 bilen 7 bin 736 kişi 67 lira kırk beşer kuruş ve 3 bilen 138 bin 411 kişi ise 10 lira altmış beşer kuruş alacak.
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyununa SAYISAL LOTO denir.
Sayısal Loto'da özel çekiliş küresi kullanılarak oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
SAYISAL LOTO'DA İKRAMİYELERİN ÖDENMESİ
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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