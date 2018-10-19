3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre; İstanbul Bahçelievler'deki dehşet evinde ölen Fatma Ç.'nin ablası Büşra Ç.’nin iddiasına göre evde bulunan bir başka silahla daha önce de bir cinayet işlendi.

'POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞLER'

Kardeşinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklanan abla Büşra Ç. savcılık ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Burak A.'nın hasımları olduğu için yanında silah taşıyordu. Bildiğim kadarıyla hasım olmasının sebebi

ise 2 ay önce öldürülen İlham Bozkurt isimli kişiyle ilgiliydi. Bunları bana Y.E., B.A. ve E.T. anlattı. Anlattıklarına göre Harun ve Kahraman K. isimli şahıslar İlham'ı evde bulunan pompalı tüfekle öldürmüşler. Bana anlattıklarına göre bu cinayeti Kahraman ve Harun isimli şahıslar gerçekleştirmiş. Y.E., B.A. ve E.T. söylediklerine göre silahı onlara öldürmeleri için verdikten sonra geri aldılar. Bu silahlar ve uyuşturucudan kazandıkları paralar ile ailelerin geçimlerini sağlıyorlardı.”

İlham Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada Kahraman K.'nin tutuklandığı Harun K.'nin ise hâlâ yakalanamadığı ve cinayette kullanılan silah ise henüz bulunamadığı ortaya çıktı.