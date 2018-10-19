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3 erkek 3 kız bir evde! Korkunç detayı abla anlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Dün Türkiye'nin gündemini sarsan İstanbul Bahçelievler’deki dehşet evinin soruşturmasında 2 ay önceki bir cinayetin izlerine rastlandı. Can cekişerek yaşamını yitiren 14 yaşındaki Fatma Ç.’nin tutuklu ablası Büşra Ç. "Bu evde bulunan silahlardan birisiyle 2 ay önce bir cinayet işlendi" dedi.

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre; İstanbul Bahçelievler'deki dehşet evinde ölen Fatma Ç.'nin ablası Büşra Ç.’nin iddiasına göre evde bulunan bir başka silahla daha önce de bir cinayet işlendi.

'POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRMÜŞLER'

Kardeşinin ölümüne neden olmak suçlamasıyla tutuklanan abla Büşra Ç. savcılık ifadesinde olayı şöyle anlattı: “Burak A.'nın hasımları olduğu için yanında silah taşıyordu. Bildiğim kadarıyla hasım olmasının sebebi
ise 2 ay önce öldürülen İlham Bozkurt isimli kişiyle ilgiliydi. Bunları bana Y.E., B.A. ve E.T. anlattı. Anlattıklarına göre Harun ve Kahraman K. isimli şahıslar İlham'ı evde bulunan pompalı tüfekle öldürmüşler. Bana anlattıklarına göre bu cinayeti Kahraman ve Harun isimli şahıslar gerçekleştirmiş. Y.E., B.A. ve E.T. söylediklerine göre silahı onlara öldürmeleri için verdikten sonra geri aldılar. Bu silahlar ve uyuşturucudan kazandıkları paralar ile ailelerin geçimlerini sağlıyorlardı.”

İlham Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada Kahraman K.'nin tutuklandığı Harun K.'nin ise hâlâ yakalanamadığı ve cinayette kullanılan silah ise henüz bulunamadığı ortaya çıktı.

ilhami-bozkurt

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da yaşayan Batmanlı 23 yaşındaki İlham Bozkurt, geçen Ağustos ayında Bağcılar'da uğradığı silahlı saldırıda vücuduna aldığı 9 kurşunla yaşamını yitirdi. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın Ağustos ayından beri olayla ilgili soruşturma yürüttüğü öğrenildi. İlham Bozkurt'un ölümüne ilişkin soruşturmada Kahram K. tutuklanmış, Harun K. için ise arama kararı çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Bahçelievler dehşet evi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 yılda bir Af çıkıyor vuran vurana 2 yıl bile yatmazlar Vah memleketim Vah
ne biçim ablasin sen ne gerizekali keş kardesine sebep oldun Allah belanı versin e mi
muz cımhuriyetinde sıradan görüntüler
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