3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız önceki 14 yaşındaki kız kardeşi Fatima Ç.'yi de yanına alarak o sırada dışarıda olan arkadaşı Y.A.'nın evine gitti. Evde Y.A'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatima Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç. ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi. YARALI HALDE BEKLETTİLER Fatima Ç. kanlar içinde yatarken evde bulunan E.T. ile abla B.A. dairede bulunan silah ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıdı. Evde ve silah üzerinde temizlik yapan çocuklar cep telefonlarındaki delil olabilecek her şeyi sildi. Hala hayatta olan ve yaralı halde bekleyen Fatima için temizlik ve taşıma işlerini bitiren çocuklar ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadı. Çok kan kaybeden genç kızın zamanında haber verilmesi durumunda kurtarılabileceği öğrenildi.

'İNTİHAR ETTİ' DEDİLER Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olaya karışan çocuklar gözaltına alındı. Çocuklar ifadelerinde çelişkili ifadeler verince polis ekipleri araştırmalarını derinleştirdi. Çocuklar ilk ifadelerinde 14 yaşındaki Fatima'nın boş arsada intihar ettiğini sonra eve taşıdıklarını söylerken, polis ekipleri evde temizlik yapıldığını belirledi. Daha sonra ifadelerini değiştiren ve polise olay anlatamaya başlayan çocuklar. Evi temizlediklerini silah ve uyuşturucuyu başka eve sakladıklarını itiraf etti. ilk olarak başka silah gösteren çocuklar, daha sonra gerçek silahın yerini söyledi. EVE BASKIN DÜZENLENDİ Çocuklar sorgularında olay yaşanınca anne Aysun K. 'yı aradıklarını onun da evin sahibi Sevgi Ü.'yü arayıp durumu anlattığını belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri B.A.'nın annesi Aysun K. ile erkek kardeşini gözaltına aldıktan sonra uyuşturucu ve silahların götürüldüğü eve baskın düzenledi. Yapılan baskında 1,5 kilogram skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek ve mermi ile birlikte iki adet tabanca ele geçirildi. Sevgi Ü. de gözaltına alındı.