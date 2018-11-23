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3. Erzurum Bursa Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:13 | Son Güncelleme

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonunca düzenlenen etkinlik başladı

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından "Palandöken-Uludağ Buluşması" sloganıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Bursa Erzurum Günleri" törenle başladı.

Çarşamba Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen törene, eski İçişleri Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Erzurum Valisi Okay Memiş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğlulları, İl Müftüsü İzani Turan, iki ilin bazı kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Ala, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bir araya gelmenin önemini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Palandöken'de de Uludağ'da da kar var ama bizim gönlümüz sıcak. Türkiye uzun zamandan beri birtakım planlar, projelerle karşı karşıya bırakılıyor ama bunların bir önemi yok. Bu iki şehrin duruşu bize ne olduğumuzu gösteriyor. Başkalarının ne yapamayacağını da ortaya koyuyor. Zaman zaman saldırılar gerçekleştirilebilir, bertaraf ettik, edeceğiz. Arzu ettiğimiz seviyeye Türkiyeyi çıkartmak için hepimiz elimizden geleni ortaya koymalıyız, koyuyoruz."

Vali Memiş, Bursa'da 450 bin Erzurumlunun olduğunu, bu nedenle organizasyona önem verdiklerini söyledi.

Erzurum tarihinin 7 bin yıla dayandığını aktaran Memiş, şöyle dedi:

"3-5 gün de olsa sizdeki memleket hasretini gidermek için Bursa'dayız. Erzurum çok önemli, kıymetli bir şehir. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bir şehir Erzurum. Tarihi neredeyse 7 bin yıla kadar gitmekte. Erzurum aynı zamanda Selçuklu'nun da önemli bir merkeziydi. Bizler bu bilinçle görevlerimizi yapıyoruz. Bursa'da yaşayan yaklaşık 450 bin vatandaşımızın da Nene Hatun'dan aldığı bu vatan aşkıyla Bursa'ya değer kattığına inanıyoruz. Bursa'da yaşayan Erzurumluların Bursa'ya yük değil tam tersine kentin gelişmesine, ekonomisine, ülkenin gelişmesine olduğu gibi büyük katkı sağladıklarına inanıyoruz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumlulara yılda bir defa da olsa memleketlerini ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Bursa'da Erzurum nüfusu ziyadesiyle var hamdolsun. İşi için yıllar önce terk edip buraya gelen kardeşlerimiz bu şehre değer, renk katıyorlar." diye konuştu.

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Ömer Ömeroğlulları da Bursa'daki Erzurumluların sayısının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı, katılımcılar stantları gezerek Erzurum ve Bursa'ya has yiyeceklerden tattı, iki kentin halk oyunlarından örnekler sunuldu.

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