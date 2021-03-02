3 etkene dikkat! Ayak tırnağındaki mantar tedavi edilmezse bulaşıyor, enfeksiyon...

Ayak tırnağı mantarı, tırnağınızdaki çatlaklardan veya cildinizdeki kesiklerden içeri giren bir enfeksiyondur. Ayak tırnağınızın rengini değiştirebilir veya kalınlaşabilir. Ayrıca acıtabilir. Ayak parmakları genellikle sıcak ve nemli olduğu için mantar orada iyi büyür. Farklı mantar türleri ve bazen maya, tırnağın farklı kısımlarını etkiler. Tedavi edilmezse enfeksiyon diğer ayak tırnaklarına, cilde ve hatta tırnaklarınıza yayılabilir.
Tırnak mantarı, ayak tırnaklarında en sık rastlanılan tırnak sorunlarından biridir. Genellikle bulaşarak geçer. Ancak diğer sebepte, tırnağın basınç aldığında dokusunun bozulması ve ter gibi sıvıların içine emmesidir.
Tırnağın ve ayak parmaklarının kuru tutulmasıyla ayak mantarı önlenebilir. Ancak bir kere bulaştıktan sonra mutlaka tedavi edilmelidir.
Tırnak mantarı bulaşıcı olduğu için kullanılan tüm aletler ve yapılan işlem son derece hijyenik olmalıdır.
Tırnak mantarı oluşumunda en sık görülen sebeplerden bir tanesi, tırnağın üzerine baskı gelmesi, tırnak dokusunun bozulması, nemli ve karanlık ortamda mantarın kendiliğinden gelişmesidir.
Bunun dışında, dışarıda bir bakım alıyorsak, ayağa uygulanan aletlere dikkat edilmesi gerekir. Çünkü mantar son derece bulaşıcıdır.
Tırnak mantarının oluşumunda 3 etken vardır. Bunlar; nem, havasızlık ve karanlık ortamdır.
Tedaviye başlandığı zaman ayaklar kuru tutulmalı, hava alması sağlanmalı ve ışık alması gerekmektedir. Koyu renk ojeler sürülmemelidir.
Tırnaktaki nemin kuruması çok önemlidir. Ayaklarda nem ne kadar yüksek olursa, mantarla karşılaşma riskimiz o kadar çok yüksektir.
Kullanılan yöntemlerden biri, tırnak üzerinde kalınlaşmış ve mantarlaşmış dokuyu öncelikle yok etmektir. Ağrısız, acısız ve kanamasız bir şekilde bu dokuyu yok ederek, mantardan koruyucu solüsyonlarla ve 4 haftada bir periyodik işlemlerle bakımı kolayca yapılabilir.
Tırnak mantarı tedavi edilmezse kılcal damarlara ve sinir uçlarına kadar uzanabileceği için, bu yönden de istenmeyen bir takım enfeksiyonlara yol açabilir.
Özellikle diyabet ayaklarda tırnak mantarı, tırnak altında bir takım yaraların oluşmasını kolaylaştırır. Diyabet ayaklarda tırnak mantarı oluşma olasılığı diğer sağlıklı kişilere göre daha fazladır. Çünkü diyabet ayaklarda tırnak beslenemez, kolayca mantarlaşma görülür. Bu nedenle ayda 1 kez medikal bakım almasını tavsiye ederiz.
Yapılan araştırmalarda herkesin hayatında bir kez tırnak mantarıyla karşılaştığı sonucuna varılmıştır. Diyabet ayaklarda mutlaka daha fazla risk vardır. Dolaşım bozukluğu hastalarında, su içerisinde iş yapan kişilerde, terleyen ayaklarda risk daha fazladır.
Tırnak altlarındaki boşluklar temizlenmezse, zaman içerisinde orada tırnak mantarı oluşacaktır.
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