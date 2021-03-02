3 etkene dikkat! Ayak tırnağındaki mantar tedavi edilmezse bulaşıyor, enfeksiyon...

Ayak tırnağı mantarı, tırnağınızdaki çatlaklardan veya cildinizdeki kesiklerden içeri giren bir enfeksiyondur. Ayak tırnağınızın rengini değiştirebilir veya kalınlaşabilir. Ayrıca acıtabilir. Ayak parmakları genellikle sıcak ve nemli olduğu için mantar orada iyi büyür. Farklı mantar türleri ve bazen maya, tırnağın farklı kısımlarını etkiler. Tedavi edilmezse enfeksiyon diğer ayak tırnaklarına, cilde ve hatta tırnaklarınıza yayılabilir.

TIRNAK MANTARI NEDİR?

Tırnak mantarı, ayak tırnaklarında en sık rastlanılan tırnak sorunlarından biridir. Genellikle bulaşarak geçer. Ancak diğer sebepte, tırnağın basınç aldığında dokusunun bozulması ve ter gibi sıvıların içine emmesidir.

Tırnağın ve ayak parmaklarının kuru tutulmasıyla ayak mantarı önlenebilir. Ancak bir kere bulaştıktan sonra mutlaka tedavi edilmelidir.

Tırnak mantarı bulaşıcı olduğu için kullanılan tüm aletler ve yapılan işlem son derece hijyenik olmalıdır.

TIRNAK MANTARI NASIL OLUŞUR?

Tırnak mantarı oluşumunda en sık görülen sebeplerden bir tanesi, tırnağın üzerine baskı gelmesi, tırnak dokusunun bozulması, nemli ve karanlık ortamda mantarın kendiliğinden gelişmesidir.

Bunun dışında, dışarıda bir bakım alıyorsak, ayağa uygulanan aletlere dikkat edilmesi gerekir. Çünkü mantar son derece bulaşıcıdır.