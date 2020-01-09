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  4. 3 evin boşaltıldığı heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı

3 evin boşaltıldığı heyelanın ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelanın ardından 3 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Sabah saatlerinden itibaren ekipler hasar tespit çalışmalarını başlattı. Mahalle sakinleri olası bir duruma karşı ateş yakıp sabaha kadar nöbet tuttuklarını ifade etti.
Heyelan, dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Hasanoğlu Sokak’ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, İl Özel İdaresi, belediye ekipleri sevk edildi.Tedbir amaçlı bölgede 3 ev tahliye edildi. Yaklaşık 90 metrelik alana yayılan heyelan sebebiyle vatandaşlar geceyi korku içerisinde geçirdiklerini ifade ettiler. Ateş yakarak heyelan bölgesinin yakınında bekleyen vatandaşlar, bölgeye gelen ekiplerin hasar tespit çalışmalarına katıldı. Mahalle sakini Yasin Aygün, "Dün akşam saatlerinden itibaren devam eden bir heyelan bölgesindeyiz. Burası 100 yıllık mahalle. Burada yaşayan köklü bir aileyiz. Böyle bir olayı ilk defa yaşadık. Dün akşam meydana gelen ilk heyelandan sonra ikinci heyelan meydana geldi. Yaklaşık 90 metre bir akıntı devam etmekteydi. Ortalama en alçak 3 metre yüksekliğini buluyordu. Sıkıntı şu akıntının sonunda mahalle var. 7 hane var. 3’ü boşaltıldı. Bir aile evini terk etmek istemediğini söyledi. Ekipler tarafından uyarıldı. AFAD şu an incelemelerde bulunuyor. Bunun önünü nasıl alacaklar. Hava şartları da kötü. Henüz yapılmış bir şey yok. Bekleme bu şekilde devam ederse şahsi fikrim bunun önünü alamayacaklar. Aşağıya kadar sıkıntı olmaya başlayacak. Çok şükür şu ana kadar can veya mal kaybı yok. En güzel yanı da bu. Dün geceden beri buradayız. Mecbur bekliyoruz. Ne olacağını bilemiyoruz. Yine alt mahalleye inmeden olay yerinin 6 metre ilerisinde bir ev daha var. Aile rahatsız. Çıkmak istemediler. Nöbet tuttuk burada. Yapabilecek bir şey yok ama tedbir anlamında burada olmak istedik. Hala buradayız" şeklinde konuştu.
Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri ile Kilimli İlçe Kaymakamı Nevzat Taşdan da olay yerine gelerek heyelan ile ilgili bilgi aldı.

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