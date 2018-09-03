3 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suriye Hükümeti’nin İdlib’deki isyancı güçlere karşı yapmayı planladığı son askeri harekatın milyonlarca sivil açısından tam bir felaket anlamına gelebileceğini öngörüyor. Gazete, Suriye’nin ve müttefikleri Rusya ve İran’ın bu son operasyonu muhalifleri bertaraf etmek için son bir şans olarak gördüğünü, ancak Batılı liderlerin, üç milyon sivilin yaşadığı İdlib’de bir insanlık faciası yaşanacağı uyarısında bulunduğunu yazıyor. Habere göre İdlib’de bulunan sivillerin çoğu, Beşar Esat’a bağlı güçlerin zulmünden kaçanlar ve hükümetle yaptıkları “teslim ol” anlaşması sonucunda bu bölgeye götürülenler. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’de sayıları yaklaşık 30 bin olduğu sanılan isyancılara yönelik hükümet operasyonunu, “gözümüzün önünde oluşan kusursuz fırtına” olarak niteledi. Gazete, İdlib operasyonunun Türkiye açısından ne anlama geleceğini ve Türkiye’den gelen tepkileri de değerlendiriyor. Buna göre Türkiye, hazırlıkları yapılan ve büyük bir insani krizle sonuçlanacağı sanılan saldırı konusunda çok ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi. Üç milyondan fazla Suriyeli’yi barındıran Türkiye, bir yandan da ekonomik krizle mücadele ediyor ve yeni bir mülteci dalgasının daha kapılarına vurmasını istemiyor. Gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kısa süre önce Moskova’ya yaptığı ziyarette, aralarında radikal İslamcı grupların da olduğu İdlib’deki isyancılarla müzakere edilmesi için biraz daha zaman tanınması talebinde bulunduğunu yazıyor. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı basın toplantısında, “İdlib’de askeri çözüm aramak felaketle sonuçlanabilir. Bazı radikal grupları ortadan kaldırmak için İdlib’in tümüne saldırmak yüzbinlerce insanın ölümüne, üç buçuk milyon insanın evlerini bir kez daha terk etmelerine neden olmak anlamına gelir,” dedi. Gazeteye göre Suriye Hükümeti’nin isyancıların son kalesi olan İdlib’de başarı sağlaması, Suriye içindeki geniş kapsamlı silahlı muhalefetin sonunu getirebilir, ancak bu, Suriye’deki meselelerin çözüldüğü anlamına gelmez.