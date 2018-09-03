3 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suriye Hükümeti’nin İdlib’deki isyancı güçlere karşı yapmayı planladığı son askeri harekatın milyonlarca sivil açısından tam bir felaket anlamına gelebileceğini öngörüyor. Gazete, Suriye’nin ve müttefikleri Rusya ve İran’ın bu son operasyonu muhalifleri bertaraf etmek için son bir şans olarak gördüğünü, ancak Batılı liderlerin, üç milyon sivilin yaşadığı İdlib’de bir insanlık faciası yaşanacağı uyarısında bulunduğunu yazıyor. Habere göre İdlib’de bulunan sivillerin çoğu, Beşar Esat’a bağlı güçlerin zulmünden kaçanlar ve hükümetle yaptıkları “teslim ol” anlaşması sonucunda bu bölgeye götürülenler. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib’de sayıları yaklaşık 30 bin olduğu sanılan isyancılara yönelik hükümet operasyonunu, “gözümüzün önünde oluşan kusursuz fırtına” olarak niteledi. Gazete, İdlib operasyonunun Türkiye açısından ne anlama geleceğini ve Türkiye’den gelen tepkileri de değerlendiriyor. Buna göre Türkiye, hazırlıkları yapılan ve büyük bir insani krizle sonuçlanacağı sanılan saldırı konusunda çok ciddi endişeleri olduğunu dile getirdi. Üç milyondan fazla Suriyeli’yi barındıran Türkiye, bir yandan da ekonomik krizle mücadele ediyor ve yeni bir mülteci dalgasının daha kapılarına vurmasını istemiyor. Gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kısa süre önce Moskova’ya yaptığı ziyarette, aralarında radikal İslamcı grupların da olduğu İdlib’deki isyancılarla müzakere edilmesi için biraz daha zaman tanınması talebinde bulunduğunu yazıyor. Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la yaptığı basın toplantısında, “İdlib’de askeri çözüm aramak felaketle sonuçlanabilir. Bazı radikal grupları ortadan kaldırmak için İdlib’in tümüne saldırmak yüzbinlerce insanın ölümüne, üç buçuk milyon insanın evlerini bir kez daha terk etmelerine neden olmak anlamına gelir,” dedi. Gazeteye göre Suriye Hükümeti’nin isyancıların son kalesi olan İdlib’de başarı sağlaması, Suriye içindeki geniş kapsamlı silahlı muhalefetin sonunu getirebilir, ancak bu, Suriye’deki meselelerin çözüldüğü anlamına gelmez.
New York Times bugün ayrıca Trump Yönetimi’nin, Amerika’ya yasal yollarla çalışmaya gelecek göçmenlerin sayısını kısıtlamak için yeni yollara başvurduğunu yazıyor. Gazete, bir yıl öncesine kıyasla geri çevrilen ya da onay süreci yavaşlatılan H1-B çalışma vizelerinin sayısının arttığını, çalışma vizesine başvuranlardan daha fazla ek bilgi istendiğini bildiriyor. Habere göre tıp ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirket, ihtiyaçları olan yabancı elemanlar zamanında işe başlayamadığı için boş pozisyonları doldurmakta zorlanıyor. Mevsimlik yabancı işçilere ihtiyacı olan konaklama ya da hizmet sektörü ise ya bazı müşterilerini geri çeviriyor ya da daha az hizmet sunuyor. Teknoloji firmalarının yöneticileri ise kalifiye mühendislerin artık daha çok Kanada’yı tercih etmeleri nedeniyle kaygılı. Gazete, Başkan Trump’ın geçen yıl Nisan ayında yabancılar yerine Amerikan vatandaşlarının istihdam edilmelerini teşvik etmek amacıyla bir başkanlık kararnamesi imzaladığını hatırlatıyor. Trump, bundan birkaç ay sonraysa iki muhafazakar Cumhuriyetçi senatör Tom Cotton ve David Perdue’nün hazırladığı ve yasal göçü yarı yarıya azaltacak yasa tasarısına destek verdi. Ancak Kongre’deki Cumhuriyetçi liderler, yasayı oya sunmadı. Şimdiyse bazı siyasetçiler, Trump’ın Kongre’de tökezleyen göçmenlik politikalarını şekillendirmek için başkanlık yetkilerini devreye soktuğunu söylüyor.
Washington Post ise Başkan Trump’ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh’nın Kongre’deki onay sürecinin yarın başlayacağını, ancak Demokrat Partili liderlerin hala Kavanaugh’yı engellemenin yollarını aradığını yazıyor. Gazete, Trump’ın emekliye ayrılacak Yargıç Anthony Kennedy’den boşalan koltuğa Kavanaugh’yu aday göstermesinin, Cumhuriyetçi Parti’nin Amerikan hukuk sistemini Anayasa’yı yazıldığı gibi yorumlayacak muhafazakar yargıçlarla doldurma amacına hizmet ettiğini kaydediyor. Demokrat Parti’nin Senato’daki lideri Chuck Schumer, “sevimli gülümsemesinin ardında aşırı sağcı bir savaşçı var” şeklinde tanımladığı Kavanaugh’nun Amerika’daki toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştireceğini kaydetti. Ancak gazete, geçmişte olduğu gibi artık bir Anayasa Mahkemesi üyesi adayının yüz sandalyeli Senato’da 60 oya ihtiyacı olmadığını, sadece 51 oyla onaylanabileceğini hatırlatıyor. Öte yandan Trump Yönetimi’nin Senato’daki sorgusu sırasında Kavanaugh’nun sert muhalefetle karşılaşmaması için aldığı önlemler de tartışma yaratıyor. Kavanaugh’nun geçmiş siciliyle ilgili olarak Senato Yargı Komisyonu’na ibraz edilen belge sayısının Beyaz Saray tarafından kısıtlanması, Demokrat Partililer’in tepkisini çekti. Trump ve Cumhuriyetçi Parti’yi manipülasyon yapmakla suçlayan Demokrat liderler, Senato’daki onay oturumunun Kavanaugh’yla ilgili tüm belgeler komisyona sunulancaya dek ertelenmesi talebinde bulundu.
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