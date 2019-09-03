3 Eylül Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Atlas Okyanusu'nda şimdiye kadar oluşan en güçlü kasırgalardan biri olan ve ilk olarak Bahama Adaları'nı vuran Dorian Kasırgası'yla ilgili gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor. Habere göre kasırganın bundan sonra izleyeceği rotayı belirlemek halen zor. Ancak meteoroloji uzmanları, rotanın hafifçe batıya kayması durumunda bile kasırganın Florida'dan Virginia'ya kadar kıyı kesimlerde ciddi hasara yol açma potansiyeli olduğunu vurguluyor. Öte yandan Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, dün yaptığı açıklamada, kasırganın karaya vurduğu ilk noktalardan biri olan Grand Bahama Adası'nda tarihi bir felaketin yaşandığını, bundan böyle arama ve kurtarma operasyonlarına odaklanılacağını kaydetti. Grand Bahama Adası'nın doğusundaki Abaco Adaları'ndaysa yaklaşık 13 bin konutun kısmen ya da tamamen hasar gördüğü, içme suyu kuyularının tuzlu deniz suyuyla dolduğu tahmin ediliyor. Şiddetli rüzgar ve yağış devam ettiği için Bahamalar'daki daha küçük adalarda hasar tespit çalışmaları henüz başlamış değil. Meteoroloji uzmanlarına göre Dorian Kasırgası'nın yıkıcı gücünün en büyük nedeni, çok yavaş ilerlemesi. Bu da şiddetli yağış ve rüzgarların daha uzun süre devam etmesine ve binaları zayıflatmasına yol açıyor. Bahamalar'daki hava durumunun Çarşamba gününden itibaren iyileşmeye başlaması bekleniyor.

New York Times bugün ayrıca Amerikan istihbaratının Kuzey Kore'nin Mayıs ayından bu yana devam eden füze denemelerine ilişkin değerlendirmesinin ayrıntılarını aktarıyor. Gazete, Başkan Trump'ın Kuzey Kore'nin füze denemelerini ”son derece standart” olarak tanımlamasına ve önemsememesine rağmen istihbarat örgütlerinin çok daha farklı bir tablo ortaya koyduğunu kaydediyor. Habere göre Trump'ın önemsemediği bu denemeler, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'u, Amerika'nın bölgedeki savunma kapasitesini zorlayabilecek daha uzun menzilli ve daha kapsamlı manevra kabiliyetine sahip füzeleri denemeye teşvik ediyor. Japonya Savunma Bakanı Takeşi Iwaya, son denemelerde füzelerin izlediği asimetrik rotaların, Kuzey Kore'nin Japonya'nın deniz ve kıyıda Amerikan teknolojisinin desteğiyle geliştirdiği savunma mekanizmalarını mağlup etmeye yönelik bir program tasarladığının göstergesi olduğunu belirtti. Bazı uzmanlara göre Kim'in Trump'ı mektup ve görüşmelerle cezbetmesi ve üstü kapalı silahsızlanma taahhütleri vermesi, tüm yaptırımlara rağmen Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini arttırmak amacıyla yürüttüğü zaman kazanma stratejisinin bir parçası. Gazete, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzelerini hızla geliştirmesinin sadece Japonya ve Güney Kore'yi değil, bu ülkelerde bulunan ve 30 binden fazla Amerikan askerinin görev yaptığı en az sekiz askeri üssü tehdit ettiğinin altını çiziyor.

Los Angeles Times ise Güney California'daki Kanal Adaları'nın en büyüğü olan Santa Cruz Adası açıklarında bir dalış teknesinde Pazartesi sabaha karşı çıkan yangınla ilgili haberi aktarıyor. Habere göre üç günlük bir dalış gezisi için 33 yolcu ve altı kişilik mürettebatla Cumartesi günü Santa Barbara Limanı'ndan denize açılan 22 metrelik Conception adlı tekne, yangının çıkmasından dört saat sonra battı. Yangında en az 15 kişinin öldüğünün doğrulandığı, altı kişilik mürettebattan beşinin kurtulduğu, diğerlerininse kayıp olduğu bildiriliyor. Yangının teknedekilerin uykuda olduğu saatte çıkmasının ölü sayısını arttırdığı sanılıyor. Gazeteye göre teknenin sahibi Truth Aquatics firması, Kanal Adaları'nda uzun yıllardır dalış turları düzenleyen, şimdiye kadar 450 bin scuba dalgıcına hizmet etmiş itibarlı ve köklü bir firma. Sahil Güvenlik yetkilileriyse Conception adlı teknenin tüm kural ve yönetmeliklere uygun olduğunu kaydetti.

Wall Street Journal ise Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının küresel etkilerinin arttığını bildiriyor. Habere göre ticaret savaşları nedeniyle küresel ticaretin yara alması, küçük Amerikan firmalarını tehdit ediyor, Uzakdoğu'daki sanayi devleri arasındaki ticareti aksatıyor ve Avrupa'da ihraç malı üreten fabrikalara darbe indiriyor. Amerika'nın Pazar gününden itibaren Çin malı konfeksiyon, el aleti ve elektronik cihazlara yüzde 15 ilave gümrük tarifesi getirmesi, Çin'inse benzer vergileri Amerikan üretimi soya fasülyesi, ham petrol ve ilaca uygulaması, ticaret savaşlarını daha da kızıştırdı. Pekin Hükümeti, gümrük vergisi uygulaması nedeniyle Trump Yönetimi'ni Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Öte yandan Wall Street Journal'ın her ay 670'den fazla küçük işletme arasında yaptığı anket, firmaların güven oranının 2012 Kasım ayından bu yana ilk kez en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor. Ankete katılan küçük işletmecilerin yüzde 40'ı, önümüzdeki 12 ay içinde ekonominin daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Bu oran, daha Temmuz ayında yüzde 29'du. Yıllık geliri 1 ila 20 milyon dolar arasında olan küçük işletmelerin yüzde 45'i, Başkan Trump'ın uygulamalarının faaliyetlerini olumsuz etkilediğini kaydediyor. Öte yandan Japonya ve Güney Kore, gümrük tarifesi uygulamalarının en çok yüksek teknoloji ve otomotiv sanayiini etkilediğini bildiriyor.

