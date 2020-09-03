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  4. 3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 19:14 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti, bin 642 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

3 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

3 Eylül 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 225 Kovid-19 testi yapıldı, 1642 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 248 bin 87'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En çok hasta bulunan beş ilimizde pnömoni oranları; Ankara: %4.7, İstanbul: %4.61, Konya: %8.78, Kayseri: %6.49, Diyarbakır: %8,37. Güç tedbirde."

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