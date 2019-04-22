HABER

3 Farklı Açıdan Kağıthane'de Bina Çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 16:16 | Son Güncelleme

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Kağıthane'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi Latife sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardıdann üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti. Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, binalardan 4 katlı olanı bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekipler bu 2 binaya yakın olan bir binadaki vatandaşları da binadan tahliye etti.

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Madenci ailelerinden ve avukatlarından ortak tepki açıklamasıMadenci ailelerinden ve avukatlarından ortak tepki açıklaması
Çorum'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiÇorum'da Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

İBB Meclisi'nde kritik oylama sonuçlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük arzumuz çocuklarımıza parlak yarınlar hazırlayabilmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Şanlıurfa'da iş kuyruğunun sonu gelmedi

Kuyruğun son gelmedi! Sadece 6 ay çalışabilmek için...

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.