"3 farklı borlu gübre geliştirdik"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Toprağın yapısına göre, ürünün çeşidine göre ve yağış alma durumuna göre değişecek şekilde 3 farklı borlu gübre geliştirmiş olduk. Eti Maden, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle bunu yaptık. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir pazar potansiyelimiz var." dedi.

Bir dizi ziyaret için kente gelen Bakan Dönmez, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ile görüştü. Daha sonra Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret eden Dönmez, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık bünyesinde geliştirdikleri borlu gübre için mart ayında pilot üretime geçeceklerini söyledi.

Eti Maden'deki Ar-Ge biriminde çalışan mühendislerin uzunca bir süredir borlu gübre üzerinde çalışma yaptığını aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"O çalışmaların artık netice alma aşamasına geldik. Zaten Cumhurbaşkanlığımızın ikinci 100 günlük programında hedeflerimiz arasında yer almaktaydı. İnşallah mart ayı içerisinde belki ilk pilot üretimleri gerçekleştirmiş olacağız. Bu, toprağın yapısına göre, ürünün çeşidine göre ve yağış alma durumuna göre değişecek şekilde 3 farklı borlu gübre geliştirmiş olduk. Eti Maden, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle bunu yaptık. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ciddi bir pazar potansiyelimiz var. Bildiğiniz gibi biz borda dünyadaki rezervlerin yaklaşık yüzde 73'üne sahibiz. Dünyadaki bor satış pazarının da yüzde 59'u bizde."