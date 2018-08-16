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3 farklı renk seçeneği ile gelecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.08.2018 09:11 | Son Güncelleme

Bu ay resmen tanıtılması beklenen Huawei Mate 20 Lite hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Huawei’nin telefonunu satışa sunacağı renk seçenekleri belli oldu.

3 farklı renk seçeneği ile gelecek

Hatırlayacağınız gibi dün Mate 20 Lite’nin basın görselleri internete sızdırıldı. Sızdırılan bu görüntülerde telefonun siyah ve altın renkteki versiyonları görülüyordu. Ancak anlaşılan o ki görsellerde yer almayan üçüncü bir renk seçeneği daha mevcut. Huawei yeni telefonunu siyah, altın ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunacak.

Huawei Mate 20 Lite bu ay tanıtılacak

Mate 20 Lite daha önce TENAA’dan sertifika alırken görülmüş ve bu sayede telefonun teknik özellikleri netlik kazanmıştı. 6.3 inç 1080p+ ekrana sahip telefon Kirin 710 yonga seti kullanıyor. Telefonun arka yüzünde 20 + 2 megapiksel çift kamera, ön yüzünde ise 24 + 2 megapiksel çift selfie kamerası yer alıyor.

Ayrıca gelen söylentilere göre Mate 20 Lite iki farklı versiyonla satışa sunulacak ve bu versiyonlardan birinde ekrana gömülü parmak izi sensörü yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Mate 20 Lite teknoloji

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