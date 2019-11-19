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3 FETÖ’cü asker tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda aranan 10 askeri personelden 9’u yakalandı.

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda aranan 10 askeri personelden 9’u yakalandı. Yakalanan 9 askerden adli makamlara çıkarılan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; ankesör/kontörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları değerlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 yüzbaşı, 9 astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli (3 aktif çalışan, 5 görevden uzaklaştırma, 1 ihraç, 1 emekli) şahsın yakalanmasına yönelik Balıkesir merkezli 4 ilde, İzmir, Yalova, İstanbul ve KKTC’de yapılan eş zamanlı operasyonla 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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