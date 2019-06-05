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3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 21:09 | Son Güncelleme

Bodrum’da, haber çalışması yapan 3 gazetecinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpan sürat teknesinin kaptanı Alper Sakay, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ’taksirle yaralamaya neden olmak’ suçundan tutuklandı.

3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gazetecileri taşıyan tekneye çarpan teknenin kaptanı, taksirle yararlanmaya neden olmaktan suçundan tutuklandı.

Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan bota dün öğle saatlerinde sürat teknesi çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayak bileği kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu. Olayın ardından tekne ile kaçan kaptan, dün akşam saatlerinde sahil güvenlik ekiplerine teslim olmuştu. Gözaltına alınan tekne kaptanı A.S. bugün öğle saatlerinde taksirle yararlanmaya neden olmak suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla bodrum gazeteci

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