HABER

3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 11:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üst üste 3 gece aynı manava giren şüpheli, muz ile 900 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.   İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde manav sahibi olan Ahmet Özkuzu (61), geldiği dükkanında kasada bulunan bozuk paraların olmadığını gördü.

3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, üst üste 3 gece aynı manava giren şüpheli, muz ile 900 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.
İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde manav sahibi olan Ahmet Özkuzu (61), geldiği dükkanında kasada bulunan bozuk paraların olmadığını gördü. Güvenlik kamerasını izlediğinde manava hırsız girdiğini gören Özkuzu, çalınan miktar az olduğu için polisi aramadı. Akşam evine giden Özkuzu, ertesi sabah geldiğinde ise kasadaki 900 liranın çalındığını fark etti. Bu kez durumu polise bildirdi.
Manava gelen polis, parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin kasadaki 900 lira ile 1 muzu çalıp kaçtığı anlar tespit edildi. Polis, şüpelinin kimliğini belirlemek için araştırma başlatırken, hırsız üçüncü gece de manava girdi.
Bu kez kasada para bulamayan şüpheli, muz alıp, kayıplara karıştı.

FOTOĞRAFLI

3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi3 gece üst üste girdiği manavda muz çalarken görüntülendi

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Sultangazi’de kaçak sigara üretilen mahzen ortaya çıkarıldıSultangazi’de kaçak sigara üretilen mahzen ortaya çıkarıldı
Adıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklamaAdıyaman'da uyuşturucuya 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç kazada 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

'Dün gece şeytanlık yapıldı! Eşek dahi olsanız...'

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Şirinevler E-5 karayolunda intihar girişimi

Alkollü sürücü D-100 karayolunu savaş alanına çevirdi

İstanbul'da korku dolu anlar: Makas ata ata geldi

Yaşlı adam, lise öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.