"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" sona erdi

Zirvenin birinci ve ikinci gününde üniversite adayları, tercih etmeyi planladıkları bölümlerle ilgili detaylı bilgiler edinebilecekleri atölye çalışmalarına katıldı. Üçüncü gününde ise alanında uzman ve duayen isimler öğrencilerle buluşarak, tecrübe ve birikimlerini paylaştı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve kapsamında öğrenciler, üç gün boyunca alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Zirve kapsamında düzenlenen sosyal medya yarışmasına katılarak paylaşımda bulunan 2 öğrenciye "en fazla beğeni" ve "en özgün paylaşım" kategorilerinde hediyeleri takdim edildi.

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ), öğrencilere meslek seçimlerinde destek olmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi" sona erdi.

- Etkileşimli ve uygulamalı eğitim

Öğrenciler, gün boyunca kendi tercihleri doğrultusunda "Felsefe", "Tarih", "Psikoloji", "İslami İlimler", "Medya ve İletişim", "Sosyoloji", "Siyaset Bilimi", "Hukuk", "İşletme", "İktisat", "Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik", "Karşılaştırmalı Edebiyat" olmak üzere 12 farklı bölüme dair 107 atölyede etkileşimli ve uygulamalı eğitim gördü.

Katılımcılar, hukuk atölyesinde bir dava çözme, medya ve iletişim atölyesinde usta isimler eşliğinde haber ve senaryo metinleri yazıp bir gazete çıkarabilme, işletme atölyesinde bir marka için pazarlama stratejisi belirleme, psikoloji atölyesinde bir terapiye katılabilme, felsefe atölyesinde yapay zeka çağında sosyal bilimler üzerine fikri tartışmalar yapma, iktisat atölyesinde ise "Robotlar gelince işsiz mi kalacağız?" gibi güncel sorulara cevap arama fırsatı yakaladı.

Bu sayede öğrenciler, gelecekte yapacakları işleri simüle etme, aynı meslek gruplarında çalışan insanlardan danışmanlık alma ve tercihlerini meslekler hakkında daha fazla bilgiye sahip olarak yapma imkanı buldu.