"3. Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde AA standına ilgi

Ayrıca, AA tarafından basılan AA 2017 Yıllığı, İstanbul Photo Awards 2018, Türkiye'nin Güvenlik Stratejisi, Trump ve Küresel Düzen gibi fotoğraf, almanak ve özel dosyaların bulunduğu kitaplar öğrencilere hediye ediliyor.

- "Ajansta staj yapmak büyük bir fırsat"

AA'nın standını ziyaret eden öğrencilerden İsmail Arslan, Gaziantep TOBB Fen Lisesinden mezun olduğunu, hukuk alanında eğitim almak istediğini söyledi.

Arslan, şöyle devam etti:

"Bunun yanında üniversite sırasında ikinci bir dal için hangi bölümlere gidebilirim, hayallerimde hukukun yanına ekleyebileceğim bir bölüm olur mu diye araştırma yapmak için geldim. Şu anda bir tarafımda medya duruyor. Çünkü Türk bilim adamlarının ve hukukçuların en büyük eksiklerinden bir tanesi medyayla iletişiminin çok az olması."

AA'nın standını çok güzel bulduğunu dile getiren Arslan, "Gelecekte yapabileceğim staj olanakları için bilgi aldım. Ajansta staj yapmak isterim. Çünkü Türkiye'nin en büyük ajansı. Medya alanında okuyan biri için de burada staj yapmaktan daha büyük bir fırsat olacağını sanmıyorum." dedi.

- "Savaş Muhabirliği kitabını çok beğendim"

Zirveye ikiziyle birlikte Denizli'den katılan Edanur Kulaç da AA'nın standında gördüğü Savaş Muhabirliği kitabının ilgisini çektiğini ifade etti.