3 gençten, engelliler için ödüllü proje

Ankara'da 3 üniversite mezunu arkadaş, engelli bireylerin ve özel ihtiyaca sahip kişilerin sosyal mekanlara güvenle çıkabilmeleri için proje tasarladı. Proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, kullanıcılara belirttiği ihtiyaca göre gidebileceği mekanları listelerken; mekanda bulunan ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgiler veriyor. Engellilerin sosyal hayata katılmalarını teşvik eden proje ile onların gittikleri yerlerde olumsuz bir deneyimle karşılaşma ihtimalleri de azalıyor. Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Melike Yüksel (24), Mustafa Yazar (25) ve Zeynep Akın (24), 2 yıl önce engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve daha çok sosyal alanlarda görmek için proje geliştirmeye karar verdi. Bunun için engelli bireylerin görüşlerini de alarak araştırma yapan üç arkadaş, 'pingoinapp' adlı proje tasarladı. Proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, kullanıcılara belirttiği ihtiyaca göre gidebileceği mekanları listelerken; mekanda bulunan ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgiler veriyor. 3 arkadaşın projesi Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği, 'Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda inovasyon ödülü kazandı.

'BU KONU ÜZERİNDE EPEYCE BİR SÜRE DÜŞÜNDÜK' Halen Bilkent Üniversitesi İç Mimar ve Çevre Tasarımı yüksek lisans öğrencisi Melike Yüksel, Türkiye'de engelli birey sayısının yüksek olduğunu; ancak mekanların engelliler için erişilebilir olmadığını söyledi. Bunu büyük bir sorun olarak gördüklerini ve bu konu üzerinde düşündüklerini söyleyen Yüksel, "Bu amaçtan yola çıkarak psikolog arkadaşımız çeşitli araştırmalar yaptı, engellilerle birlikte projemizi geliştirdik, işletme mezunu arkadaşımızla da bu projenin nasıl bir işe dönüşeceğini konuştuk ve bu şekilde bir araya gelirsek gerçekten de projenin ilerleyeceğini fark ettik. Ankara Kalkınma Ajansı’nın da bu konuda yardımı çok oldu. Ajansın 'Gençler İçin Sosyal Girişimcilik Yarışması'nda finale kaldık. En büyük motivasyon desteklerimizden biri de bakanlığın düzenlediği 'Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda kazandığımız inovasyon ödülü oldu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan ödülümüzü aldık ve bu motivasyonla da işimizi geliştirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.