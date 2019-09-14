HABER

3. Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "Barolarımızın büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir" - "Sadece biz avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmekle kalmayacak, vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözecektir. Çözmeye başlayacaktır"

SİVAS (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların büyük çoğunluğunun gündemlerindeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek verdiğini söyledi.

Bazı programlara katılmak üzere dün Sivas'a gelen Feyzioğlu, bugün ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 26 ilin baro başkanı ile çelenk sundu. Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanları, daha sonra bir otelde düzenlenen "3. Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Feyzioğlu, Sivas Barosu'na ve bu toplantı için seferber olan Sivas halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Toplantının geniş kapsamlı olduğunu belirten Feyzioğlu, "İç Anadolu Bölge Toplantısı dedik ama genişletilmiş bir toplantı oldu. Türkiye'nin birçok farklı yerinden de baro başkanımız var. Sivas Kongresi'nin 100. yılı ve Türkiye Barolar Birliğinin de 50. yılı dolayısıyla önemli bir etkinlik yaptık. Dün Sivas Kongresi ile ilgili bir sempozyum düzenledik. Bugün de bölge toplantısını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne değinerek, "Barolarımızın çok büyük çoğunluğu gündemimizdeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek vermektedir. Barolarımızın çok büyük çoğunluğu bu belgenin kanunlaşması için elinden geleni yapmaktadır. Ekim ayında inşallah meclisimizin ilk gündem maddesi olarak masaya gelecektir. Sadece biz avukatların dağlar kadar birikmiş sorunlarını çözmekle kalmayacak, vatandaşlarımızın adliyelerden beklentilerini de büyük ölçüde çözecektir. Çözmeye başlayacaktır." diye konuştu.

- "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Tüm sorunların bir günde bir kanunla, bir paketle çözülmesini beklemediklerini de dile getiren Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Ama önemli olan ilk adımı atmaktır. Uzaya da gidecek olsanız, ilk adımı atıp kaldırıma ayak basmak zorundasınız. Sokağa çıkmak zorundasınız. Şu halde birileri umutsuzluk yaymaya çalışsa da birileri 'olmaz, niyet yok, iyi niyet yok, yapılmaz' demeye çalışsa da biz barolarımızın çok büyük çoğunluğu ve emin olunuz avukatlarımızın ezici çoğunluğu bu belgenin çıkması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Umutluyuz ve verilen en üst düzeyden sözün gereğinin yerine getirileceğine inanıyoruz ve takipçisiyiz. Sivas sokaklarında dolaşırken, vatandaşlarımız ne dedi biliyor musunuz? 'Sivas fabrika bekliyor, Sivas yatırım bekliyor, sizin adli yıl konuşmanızı dinledik. Adli yıl konuşmasında dediniz ki 'en etkili teşvik, güvenilir hukuk sistemidir' dediniz. O yüzden biz yargı reformunun çıkmasını, Sivas olarak bekliyoruz.' Vatandaşımızın ne yapmak istediğimizi, neyin mücadelesini verdiğimizi anladığını biliyorduk. Bu cümleler de bize bir kez daha, bir ispat mahiyetinde oldu."

Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir ise Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen baro başkanlarını Sivas'ta misafir etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, toplantının hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

PARTNER Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti Ağırlık kaldırarak bu hale geldi! Değişimi 'pes' dedirtti
Uğur Okulları’nın Adana kampüsü açıldıUğur Okulları’nın Adana kampüsü açıldı
Şişli'de iş merkezinde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardıŞişli'de iş merkezinde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu 3. Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı Sivas

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.