SİVAS (AA) - Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların büyük çoğunluğunun gündemlerindeki Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne tam destek verdiğini söyledi.

Bazı programlara katılmak üzere dün Sivas'a gelen Feyzioğlu, bugün ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 26 ilin baro başkanı ile çelenk sundu. Feyzioğlu ve beraberindeki baro başkanları, daha sonra bir otelde düzenlenen "3. Genişletilmiş İç Anadolu Bölgesi Baro Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Feyzioğlu, Sivas Barosu'na ve bu toplantı için seferber olan Sivas halkına gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti.

Toplantının geniş kapsamlı olduğunu belirten Feyzioğlu, "İç Anadolu Bölge Toplantısı dedik ama genişletilmiş bir toplantı oldu. Türkiye'nin birçok farklı yerinden de baro başkanımız var. Sivas Kongresi'nin 100. yılı ve Türkiye Barolar Birliğinin de 50. yılı dolayısıyla önemli bir etkinlik yaptık. Dün Sivas Kongresi ile ilgili bir sempozyum düzenledik. Bugün de bölge toplantısını gerçekleştiriyoruz." dedi.