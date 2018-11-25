Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde "3. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması" düzenlendi.

Püren Düzü mevkisinde Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, yöre halkı arasında "Menne" olarak bilinen çıntar mantarı toplama yarışmasına 45 kişi katıldı.

Yarışmacılar, dağlık alanda yaklaşık 4 saat boyunca en büyük, kilogram ve sayı olarak en fazla mantarı toplayabilmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışma sonunda, kilogram kategorisinde 4 kilogram ile Tülay Akboyun, sayı kategorisinde 71 mantar ile Mustafa Tüysüz birinciliği elde etti. En büyük mantar dalında ise bulduğu 22 santimetre çapındaki mantar ile Hülya Özen birinciliği elde etti.

Daha sonra toplanan mantardan yapılan yemekler tadıldı.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıntar mantarının sonbahar aylarında yağışlar ile birlikte güneşin açması sonrası özellikle çamlık alanlarda yetiştiğini belirtti.

Ugan, Çıntar'ın kendiliğinden yetişen, besin değeri çok yüksek bir mantar türü olduğunu dile getirerek, "Yemek kültürümüzde yeri olan ve her evde çıntarın piştiği bir dönemdeyiz. Bu değerimizi ve yemek kültürümüzü tanıtmak amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz yarışmamızı geleneksel hale getirmek istiyoruz." dedi.

