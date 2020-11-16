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3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı

16.11.2020 16:17 | Son Güncelleme:
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3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı

Van’da 3 gün arayla ikinci kez çok katlı bir otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G.

Van’da 3 gün arayla ikinci kez çok katlı bir otoparkın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan E.G. isimli şahıs polis ekipleri tarafından ikna edildi.
Olay, Van Valiliği karşısında yer alan 5 katlı bir otoparkın çatısında meydana geldi. 14 Kasım 2020 tahinde öğle saatlerinde intihar girişiminde bulunan şahıs, 3 gün arayla yine aynı çatıya çıkarak intihar etmek istedi. Bugün öğle saatlerinde tekrar çatıya çıkan ve kendini aşağı sarkıtan E.G., intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis, şahsı ikna edebilmek için çatıya çıkarken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri ise atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Yaklaşık bir saat boyunca devam eden görüşmenin ardından intihar etmek isteyen şahıs, ekiplerce ikna edilerek aşağı indirildi. İntihar girişinde bulunan E.G. polis merkezine görülürken, binanın çevresinde toplanan meraklı kalabalık ise ekiplerin çalışmasını alkışladıktan sonra olay yerinden dağıldı.

3 gün arayla ikinci kez intihara kalkıştı

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