3 gün boyunca... Depremzedeler nasıl oy kullanacak? YSK bölgede! Diğer illere gidenler, çadırkentlerdekiler...

Depremlerin ardından tüm Türkiye yaraların sarılması için çabalarken bir yandan da ülke için diğer önemli gündem maddesi seçim. Seçimin nasıl olacağı, depremzedelerin nasıl oy kullanacağı merak ediliyor. Bu soruların yanıtları için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) heyeti deprem bölgesine gitti. Heyet 3 gün boyunca 11 kentte incelemede bulunacağı öğrenildi. YSK heyetinin depremzede seçmenlerin durumu ve seçim güvenliğine dair rapor hazırlayacağı kaydedildi. Peki, seçim nasıl yapılacak? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte tüm detaylar...

YSK HEYETİ DEPREM BÖLGESİNDE

Kanal D'de yer alan habere göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun oluşturduğu gözlem heyeti depremin vurduğu 11 ili ziyarete başladı. Deprem bölgesindeki seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler ve seçim güvenliğine ilişkin rapor hazırlanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçim Kanunu gereğince Yüksek Seçim Kurulu takvim içerisinde bunu değerlendirecek." demişti.

DEPREMZEDELER NEREDE OY KULLANACAK?

Haberde, depremzede seçmenlerin nerelerde oy kullanacağının, YSK yetkililerin bölge ziyaretleri sonrası netleşeceği aktarıldı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Anayasamıza ve Seçim Kanunu'na göre Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sürecinde neleri yapacağı bellidir" ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM NE ZAMAN? SEÇİM TARİHİ ERTELENECEK Mİ?

Seçim tarihi konusundaysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ı işaret etmişti. AK Parti erteleme seçeneğini gündemine almıyor. Mustafa Elitaş, "Yüksek Seçim Kurulu vasıtasıyla erteletmeye çalışıyor diyen insanlar ya akıl tutulmasıyla karşı karşıyalar ya da kötü niyetliler. Hayret ediyorum, böyle bir şeyi nasıl düşünebilirler." şeklinde konuşmuştu.

ÇADIRKENTLERDE Mİ OY KULLANILACAK?

Haberde, depremzedelerin yerleştirildiği çadırkentlerde oy kullanmasının, oy sandıkları için de konteynerler oluşturulmasının planlandığı belirtildi.