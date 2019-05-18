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3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bursa’da köyünde tek başına yalnız yaşayan ve 3 gün haber alınamayan vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor.Nilüfer ilçesi Kayapa köyünde tek başına yaşayan İbrahim Çekmez’i 3 gündür köyde ve evinde göremeyen köylüler hayatından endişe edip polis ekiplerine haber verdi.

Bursa’da köyünde tek başına yalnız yaşayan ve 3 gün haber alınamayan vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor.
Nilüfer ilçesi Kayapa köyünde tek başına yaşayan İbrahim Çekmez’i 3 gündür köyde ve evinde göremeyen köylüler hayatından endişe edip polis ekiplerine haber verdi. Köyde çalıştığı tarla ve civarında arama çalışması başlatan ekipler ormanlık alanda arama çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Gece yağan şiddetli yağmur sebebiyle arama çalışmalarına ara verilirken gündüz AFAD, AKUT, NAK, Gönüllü Arama Kurtarma ekipleri ve köylüler, köyün farklı bölgelerindeki arama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara polis arama kurtarma ve AFAD arama kurtarma köpekleri de katıldı.
İbrahim Çekmez’in köyde herkes tarafından çok sevildiğini ifade eden köylüler “Her gün köyde görürdük 3 gündür kendisini görmedik. Görmeyince merak edip evine ve tarlada çalıştığı yerlere baktık. Hiçbir yerde bulamayınca ekiplere haber verdik. Bizde ekiplerle birlikte dün geceden itibaren çalışmalara katılıyoruz” dedi.

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor

3 gün kayıp olan köylü vatandaşı arama çalışmaları gündüzde devam ediyor
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