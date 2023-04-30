HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 gün önce almıştı, kaza yaptı! Aracın motoru metrelerce ilerde bulundu

3 gün önce almıştı, kaza yaptı! Aracın motoru metrelerce ilerde bulundu

30.04.2023 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ayrıca kazaya karışan Musab H.'nin aracını 3 gün önce aldığı öğrenilirken otomobilin motoru metrelerce ilerde bulundu.

3 gün önce almıştı, kaza yaptı! Aracın motoru metrelerce ilerde bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde Ramazan Ç. idaresindeki otomobil ile Musab H.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrasında sürücü Musab H. ile yolcu olarak bulunan Sefa P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.,

few

Öte yandan, kazaya karışan Musab H.'nin 3 gün önce aldığı otomobilin motorunun metrelerce ileriye düştüğü görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarının yanında ilk önce eşini sonra da kuzenini katletti!Çocuklarının yanında ilk önce eşini sonra da kuzenini katletti!
AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti! AK Partili adayın canlı yayında asgari ücretle ekmek hesabı dikkat çekti!
'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...''İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!

Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

'Ölümle eşdeğerdi benim için' diyerek açıkladı!

'Ölümle eşdeğerdi benim için' diyerek açıkladı!

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

Çok konuşulacak sözler! 'Cumhur İttifakı 1 milletvekilliği verdi...'

İlginizi Çekebilir

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

Doğum sırasında yanlışlıkla sosyal medyadan canlı yayın açınca...

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

İlkokulda skandal! Engelli öğrenciyi kusmuğunu yemeye zorladılar

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.