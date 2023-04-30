3 gün önce almıştı, kaza yaptı! Aracın motoru metrelerce ilerde bulundu

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde Ramazan Ç. idaresindeki otomobil ile Musab H.'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrasında sürücü Musab H. ile yolcu olarak bulunan Sefa P. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.,

Öte yandan, kazaya karışan Musab H.'nin 3 gün önce aldığı otomobilin motorunun metrelerce ileriye düştüğü görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

