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3 gün önce evlendi, Mehir bahanesiyle kuyumcuyu 65 bin lira dolandırmaya kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

Adana’da 3 gün önce H.N.A ile evlenen K.A., bir kuyumcuya giderek eşine Mehir olarak 65 bin TL değerinde 7 adet Adana burması bilezik beğendi.

Adana’da 3 gün önce H.N.A ile evlenen K.A., bir kuyumcuya giderek eşine Mehir olarak 65 bin TL değerinde 7 adet Adana burması bilezik beğendi. Daha sonra eşi H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alıp kuyumcudan giderken K.A., eşini tanımadığını iddia etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan karı-koca adliyeye sevk edildi.
Olay, dün Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı’ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce evlendiği öğrenilen K.A. (30), dün saat 14.00 sıralarında kuyumcuya giderek eşine almak üzere 7 adet Adana burması bileziği 65 bin TL’ye beğendi ve ayırttırdı. 1 saat sonra tekrar gelen K.A., tekrar bileziklere bakarken bu sırada eşi H.N.A. (21) kuyumcuya girdi ve oda bilezikleri inceledi. Daha sonra eşinin talimatıyla H.N.A. parası ödenmemiş bilezikleri alarak kuyumcudan çıkıp gitti ve K.A. tekrar başka ürünler almak için kuyumcudaki görevliyle altınlara bakmaya başladı.

Eşini tanımadığını iddia etti
Bu sırada K.A., ‘Ben onları beğenmedim ya almıyorum bunları alacağım’ dedi ve kuyumcu ‘O zaman eşiniz o bilezikleri getirsin’ dedi. Bunun üzerine ise K.A., ‘O benim eşim değil sen ver dedin, ben de verdim’ dedi. Daha sonra da kuyumcudaki görevliler K.A. ile birlikte karakola gidip olayı polise anlattı. Burada ise K.A., eşi olan ve altınları veren H.N.A.’yı tanımadığını iddia etti. Karakoldaki işlemlerin ardından K.A., Adana Emniyet Müdürlüğü Yan-Dol Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

“Bilezikleri Mehir sandım”
Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri ise güvenlik kameralarını izleyip altınları aldığı görülen H.N.A.’yı Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi’ndeki evinde altınlarla birlikte alarak emniyete götürdü. Emniyetteki sorgusunda ise H.N.A.’nın, “Eşim ile 3 gün önce evlendik ve bugün dini nikahımız kıyıldı. Bana Mehir olarak bilezik alacağını söylemişti. Kuyumcuya gidip o bilezikleri verince bana bahsettiği Mehir sandım” dediği öğrenildi.
7 adet Adana burması bilezik kuyumcuya teslim edilirken H.N.A. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mehir nedir?
Mehir, İslam hukukunda erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir. Mehir kadının mal varlığına dahil olur ve üzerinde dilediği tasarrufta bulunabilir. Dört hukuki mezhep tarafından kabul edilmiştir.

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