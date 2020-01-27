3 gün önce işe başlayan pizzacı kuryesı kazada öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki bir pizzacıda 3 gün önce işe başlayan Kerem Cengiz'in (24), sipariş götürdüğü motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Aracın lastikleri altında sürüklenen Cengiz, hastaneye götürülmek istenirken yaşamını yitirdi.

Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, pizzacıda kurye olarak çalışan Kerem Cengiz'in kullandığı motosiklet ile Melek Pala'nın kullandığı 07 ADZ 559 plakalı hafif ticari araç, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Motosiklet aracın lastikleri arasında kalarak yaklaşık 40 metre sürüklendi. Araç, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarparak durdu. Kazada, Kerem Cengiz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cengiz, ambulansla özel bir hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

Kerem Cengiz'in 3 gün önce pizzacıda paket servis elemanı olarak işe başladığı, kaza sırasında kaskın başında değil, motosikletin sepetinde olduğu öğrenildi.

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