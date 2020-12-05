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  4. 3 gün önce kaybolan özel gereksinimli birey, her yerde aranıyor

3 gün önce kaybolan özel gereksinimli birey, her yerde aranıyor

05.12.2020 14:50 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan özel gereksinimli birey için AFAD ekipleri seferber olurken arama çalışmalarına drone ile de destek verildi.Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde ikamet eden 25 yaşlarındaki Ziya Rehava, yaklaşık 3 gün önce evden ayrıldı.

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan özel gereksinimli birey için AFAD ekipleri seferber olurken arama çalışmalarına drone ile de destek verildi.
Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde ikamet eden 25 yaşlarındaki Ziya Rehava, yaklaşık 3 gün önce evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı 16 kişi görevlendirilirken, STK kuruluşlarından yaklaşık 40 kişilik ekip de destek verdi. Sekiharmanlı ve Hisarlı mahallelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken engelli bireyin daha önceki zamanlarda da kaybolduğu öğrenildi.
25 yaşındaki engelli bireyin arama kurtarma çalışmalarına havadan da destek verildi.

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