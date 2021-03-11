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  4. 3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti

3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti

11.03.2021 18:08 | Son Güncelleme:
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3 gün önce nişanlısından ayrıldı, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının görevli olduğu mezarlıkta, av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar etti.

İncirliova Asri Mezarlığı'nda yaşanan intihar edinilen bilgiye göre şöyle meydana geldi; A.C. (17), saat 14.00 sıralarında babası A.C.'nin görev yaptığı mezarlığa geldi. Ardından da babasına ait av tüfeğini alıp, tuvalete gitti.

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HAYATINI KAYBETTİ

Tüfeği karnına ateşleyen genç kız, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 ay önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi. (DHA)

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İntihar Aydın
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