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  4. 3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Genç kadın, evinin önündeki kaldırımda kanlar içinde ölü bulundu

3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Genç kadın, evinin önündeki kaldırımda kanlar içinde ölü bulundu

07.08.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Çarşamba ilçesinde her detayı kan donduran bir olay meydana geldi. 23 yaşındaki Kader Keskin, oturduğu binanın önündeki kaldırımda kanlar içinde ölü bulundu. Keskin’in 3 gün önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise dikkat çekti. Ekipler, Keskin’in 4'üncü kattaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde dururken olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Genç kadın, evinin önündeki kaldırımda kanlar içinde ölü bulundu

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Kader Keskin, evinin önündeki kaldırımda komşuları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Yapılan üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kan donduran olayda korkunç detaylar da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ! 3 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

İnceleme başlatan polis ekipleri, Kader Keskin'in oturduğu binanın 4'üncü katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Keskin'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti. Keskin'in "Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say" mesajı yazdığı görüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Samsun
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