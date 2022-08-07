3 gün önceki paylaşımı dikkat çekti! "Ölümün saati..." Genç kadın, evinin önündeki kaldırımda kanlar içinde ölü bulundu

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşındaki Kader Keskin, evinin önündeki kaldırımda komşuları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Yapılan üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kan donduran olayda korkunç detaylar da ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ! 3 GÜN ÖNCE PAYLAŞMIŞ

İnceleme başlatan polis ekipleri, Kader Keskin'in oturduğu binanın 4'üncü katındaki daireden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olay ile ilgili soruşturma sürerken, Keskin'in 3 gün önceki sosyal medya paylaşımı dikkati çekti. Keskin'in "Ölümün saati yok sen her gülüşümü veda say" mesajı yazdığı görüldü. (DHA)





