3 gün sonra hırsızlık suçundan yine gözaltına alındılar

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, 2 genç kadın ile 2 kız çocuğu, kapı kilidini düşürmek suretiyle girdikleri evden 100 lira para çaldı. Şüpheliler evden çıkarken ev sahibi ile karşılaştı. Ev sahibi komşularından yardım istedi. Yardıma koşan bina sakinleri ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Çağırılan polis ekipleri, Nazan G., Sevim Y. (19), Z.E. (16) ve Z.E.'yi (13) yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen şüphelilerin, 3 gün önce de yine evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları, çıkarıldıkları mahkemece de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıkları belirlendi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 3 gün önce hırsızlık suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 2 kadın ve 2 kız çocuğu, yine aynı suçtan gözaltına alındı. Şüphelilerden Nazan G. (20), kucağında 2 aylık kız bebeği ile emniyete götürüldü.

Şüphelilerin kendilerinin yaptıkları özel bir aparatla kapıları açtıkları, kapı açmak için ise sürekli kendi aralarında pratik yaptıkları saptandı. Şüphelilerin ayrıca apartmanlara girdiklerinde, kendilerine 'Kimsiniz?' diye soran bina sakinlerine, 'Kiralık ev arıyoruz' ya da 'temizliğe geldik' yalanını söyledikleri öğrenildi.

2 AYLIK BEBEĞİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşları küçük olan iki kız şüpheli, işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelilerden 3 çocuk annesi Nazan G. ise 2 aylık kız çocuğu ile emniyete geldi. Nazan G.'nin yakınlarına, 'Bebeğimi yanımda bilerek getiriyorum. Mahkemede bebeğim var diye kendimi savunuyorum' dediği iddia edildi.

4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

