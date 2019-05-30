3 günde 1 bardak süt içiyoruz

Süt üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye’de kişi başı ortalama 3 günde 1 bardak süt içiliyor. Türkiye’de içme sütü dışında özellikle yoğurt ve peynir tüketimi yüksek olduğu için bu rakam artıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise her yaştan bireyin günde 2 bardak süt içmesini öneriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de her yıl çiftçilerden yaklaşık 9 milyon ton süt toplanıyor. İşlenen sütten elde edilen ürünlerin yüzde 36’sı içme sütü, yüzde 26’sı yoğurt, yüzde 16,5’i peynir, yüzde 16’sı ayran, yüzde 4’ü ise tereyağı, süt tozu ve kremadan oluşuyor. Süt üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, tüketimde ise istenilen seviyeye ulaşamıyor. 1 Haziran Dünya Süt günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan İçim Pazarlama Direktörü Selin Dora Falay, “Üretimde dünyada ilk sıralarda gelen bir ülkenin tüketimde de üst sıralarda olması beklenir. Ancak ülkemizde içme sütü tüketimi Avrupa ortalamasının çok altında. Avrupa’da yılda kişi başı ortalama 60 litre içme sütü tüketilirken, Türkiye’de yalnızca 34 litre süt içiliyor. Ancak Türkiye’de içme sütü dışında özellikle yoğurt ve peynir tüketimi yüksek olduğu için aslında ortalamamız çok daha yukarılarda. Kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi süt eşdeğeri olarak 250 litreyi aşıyor” dedi.