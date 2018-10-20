3 günde servet kazandırdı!

Oyun dünyasının köklü serilerinden biri olan Call of Duty, son oyunu Black Ops 4 ile bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk oldu. Treyarch ve Activision işbirliğiyle geliştirilen yapım, çıkış yaptıktan sonra muazzam bir satış başarısına imza attı. CoD Black Ops 4, sadece 3 gün içerisinde yapımcısına adeta servet kazandırdı.

Aslında Call of Duty oyunlarının yüksek satış rakamlarına ulaşması bizler için çok da şaşırtıcı bir durum değil. Zira senelerden beri her yeni çıkan CoD oyunu, başarısını rekorla süslüyordu. Fakat CoD Black Ops 4, senaryo modundan mahrum bir şekilde satışa sunulduğu için, oyun severlerin bu duruma vereceği tepki merak konusu olmuştu.

Bazı oyun mecraları, CoD Black Ops 4’ün senaryo moduna sahip olmadığı için serinin eski oyunlarına kıyasla daha sönük bir satış performansı ortaya koyacağını iddia etmişti. Fakat Black Ops 4, satış performansıyla bu tahminleri gerçeğe dönüştürmedi.

Activision tarafından paylaşılan bilgilere göre, Call of Duty Black Ops 4 satışa çıktıktan sonraki 3 gün içerisinde yapımcısına 500 milyon dolardan fazla kazandırdı. Bu gerçekten de eşine az rastlanır bir başarı.

Hatırlanacağı üzere daha önce 2013 yılında çıkan GTA 5 de 3 günde 1 milyar dolarlık gelire imza atmıştı.

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