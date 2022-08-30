3 gündür aranan engelli kız sahilde bulundu! Kızın yanında yakalanan şahsın sözleri pes dedirtti

İzmit'te, 3 gündür kayıp olan yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba M. (20) sahilde bulunurken, yanındaki Yavuz S. ise 'Akli dengesi olmayan kişiyi alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

CUMARTESİ GÜNÜNDEN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

İzmit'te yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba M.'den, geçtiğimiz cumartesi gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğunu fark eden yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, kaybolan genç kızı kent genelinde aramaya başladı.

SAHİLDE BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde İzmit sahilinde devriye gezen polis ekibi, Tuğba M.'nin bir kişiyle sahilde yürüdüğünü gördü. Bir süre takipte bulunan polis, Tuğba M.'nin yanında bulunan kişiyi gözaltına aldı. Yavuz S. hakkında, 'Akli dengesi olmayan kişiyi alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Yavuz S.’nin polis merkezindeki ilk ifadesinde, Tuğba M.'yi tanımadığını belirterek, "Sahilde karşılaştık. Aç olduğunu söyleyince yemek ısmarlamaya götürecektim" dediği öğrenildi.

Şüpheli Yavuz S.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, Tuğba M.'nin akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle ifadesinin henüz alınamadığı, ifadesinin savcılıkta psikolog ve uzman ekiple birlikte alınacağı öğrenildi. (DHA)

