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  4. 3 gündür aranan engelli kız sahilde bulundu! Kızın yanında yakalanan şahsın sözleri pes dedirtti

3 gündür aranan engelli kız sahilde bulundu! Kızın yanında yakalanan şahsın sözleri pes dedirtti

30.08.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde 80 engeli bulunan Tuğba M.'den 3 gündür haber alınamıyordu. İzmit'te yaşayan kızın yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin çalışması sonrası engelli kız bu sabah sahilde yanında Yavuz S. ile yürüyüş yaparken bulundu. İlk ifadesinde kızı tanımadığını söyleyen Yavuz S. hakkında 'Akli dengesi olmayan kişiyi alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla işlem başlatıldı ve gözaltına alındı.

3 gündür aranan engelli kız sahilde bulundu! Kızın yanında yakalanan şahsın sözleri pes dedirtti

İzmit'te, 3 gündür kayıp olan yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba M. (20) sahilde bulunurken, yanındaki Yavuz S. ise 'Akli dengesi olmayan kişiyi alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla gözaltına alındı.

CUMARTESİ GÜNÜNDEN BU YANA HABER ALINAMIYORDU

İzmit'te yüzde 80 zihinsel engelli Tuğba M.'den, geçtiğimiz cumartesi gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğunu fark eden yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, kaybolan genç kızı kent genelinde aramaya başladı.

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SAHİLDE BULUNDU

Bugün sabah saatlerinde İzmit sahilinde devriye gezen polis ekibi, Tuğba M.'nin bir kişiyle sahilde yürüdüğünü gördü. Bir süre takipte bulunan polis, Tuğba M.'nin yanında bulunan kişiyi gözaltına aldı. Yavuz S. hakkında, 'Akli dengesi olmayan kişiyi alıkoyma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Yavuz S.’nin polis merkezindeki ilk ifadesinde, Tuğba M.'yi tanımadığını belirterek, "Sahilde karşılaştık. Aç olduğunu söyleyince yemek ısmarlamaya götürecektim" dediği öğrenildi.

Şüpheli Yavuz S.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, Tuğba M.'nin akli dengesinin yerinde olmaması nedeniyle ifadesinin henüz alınamadığı, ifadesinin savcılıkta psikolog ve uzman ekiple birlikte alınacağı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmit engelli
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