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3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 18:37 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pazar gününden beri kayıp olarak aranan Hüseyin Turgüler'in (56), Ceyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu.  İlçede Hüseyin Turgüler'den haber alamayan yakınları, 24 Kasım Pazar günü 6 Ocak Reşit Coşkun Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, pazar gününden beri kayıp olarak aranan Hüseyin Turgüler'in (56), Ceyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu.
İlçede Hüseyin Turgüler'den haber alamayan yakınları, 24 Kasım Pazar günü 6 Ocak Reşit Coşkun Polis Merkezi Amirliği'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Ceyhan Nehri'ne düşmüş olabileceği değerlendirilmesi üzerine Turgüler için kurbağa adamlar, harekete geçti. 3 gündür su altı araması yapan ekipler, bugün nehirde Turgüler'in cansız bedenine ulaştı. Hüseyin Turgüler'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

3 gündür aranıyordu, nehirde cesedi bulundu

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