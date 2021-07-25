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3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

25.07.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ’da Cuma günü odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan ve 263 kişilik arama kurtarma ekibinin 3 gündür aradığı 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa, Uludağ’ın eteklerindeki Zeyniler Köyü’nde jandarma ekibi tarafından sağ salim bulundu.

3 gündür aranıyordu! Sağ salim bulundu

Ailesiyle birlikte pikniğe gelen ve odun toplamak için girdiği ormanda kaybolan kadını arama çalışmaları 3 gündür sürüyordu.

DRONE'LARLA ARANIYORDU

Uludağ’ın zirvesine yakın noktada Çobankaya ve Bakacak arasındaki ormanlık alanda kaybolan Boynukısa, ormanda yaklaşık 53 saat yürüyerek merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Köyü ile Kaplıkaya Vadisi arasındaki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve 112 ekibi de sevk edildi.
Bursa Valisi Yakup Canbolat ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın da katıldığı bugünkü arama çalışmalarında drone ve termal kameralar da kullanılmıştı.

Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Boynukısa’nın 112 ekibi tarafından bölgeden alınarak en yakın sağlık kuruluşuna sevk edileceği öğrenildi.

VALİ "BUGÜN ÜMİTLİYİZ" DEMİŞTİ

Bursa Valisi Yakup Canbolat bugün yaptığı açıklamada, "Cuma günü bu saatlerde kaybolan hanımefendiyi arama çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sabah günün aydınlanmasıyla çalışmalarına başladı. Ancak şu ana kadar herhangi bir emareye rastlamadık. Drone ve termal kameralarımızla 263 kişilik sivil ve resmi arama kurtarma ekiplerimiz ile bölgede teyakkuz halindeyiz. Bugünkü tarama çalışmalarımızın sonunda inşallah canlı bir şekilde bulacağımızı düşünüyoruz. Allah’tan ümit kesilmez. Hanımefendiyi buluncaya kadar arama-tarama faaliyetlerimiz devam edecek. Kayıp olduğu bölgenin 8 kilometrekare alanında ekiplerimiz parselasyon yöntemiyle tarama faaliyeti yapıyor. Bugün ümitliyiz" diye konuşmuştu.

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Bursa
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