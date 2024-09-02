3 gündür aranıyordu: Savcıyı darbeden saldırgan gözaltında!

Savcı İşçimen maç sonrası otopark çıkışına geldiğinde arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak istedi. Bu sırada aracından inen şahıs, savcı İşçimen’e saldırarak defalarca yumrukladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirilen şahıs, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından aranan saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ: "ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer vermişti.

SALDIRGAN YAKALANDI

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e trafikte saldıran şahısın yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 2, 2024

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır