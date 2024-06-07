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  4. 3 gündür devam ediyordu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ayrı suç çetesi çökertildi

3 gündür devam ediyordu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ayrı suç çetesi çökertildi

07.06.2024 08:13
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Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 günde NARKOÇELİK-21 operasyonları düzenlendi. Bakan Yerlikaya operasyonlarda 12 ayrı suç çetesinin çökertildiğini belirtti.

3 gündür devam ediyordu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ayrı suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NARKOÇELİK-21 operasyonlarının detaylarını duyurdu.

266 KİŞİ TUTUKLANDI

Yerlikaya açıklamasında "Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-21" operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi. Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheliden 266’sı tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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