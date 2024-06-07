3 gündür devam ediyordu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 ayrı suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NARKOÇELİK-21 operasyonlarının detaylarını duyurdu.
Yerlikaya açıklamasında "Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "NARKOÇELİK-21" operasyonlarında 12 ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi. Operasyonlarda yakalanan uyuşturucu suç çete üyesi 282 şüpheliden 266’sı tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu Satıcılarına yönelik son 3️⃣ gündür Adana Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-21” operasyonlarında 1️⃣2️⃣ ayrı uyuşturucu suç çetesi çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 7, 2024
Operasyonlarda uyuşturucu suç çete üyesi 2️⃣8️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️
2️⃣6️⃣6️⃣’sı tutuklandı.
1️⃣1️⃣’i hakkında adli… pic.twitter.com/MMqOUBbZzE