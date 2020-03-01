3 gündür haber alınamayan genç, evinde ölü bulundu

Merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Bilgin Sokak’ta oturan grafiker Deniz Kara'dan 3 gündür haber alamayan mesai arkadaşları, sabah saatlerinde polise haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Kara'yı hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Deniz Kara'nın yaşamını yitirdiği saptandı. Kara'nın ölüm haberini alan mesai arkadaşları ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Kara’nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada, Deniz Kara’nın 4 ay önce annesi Naz Kara’yı kaybettiği öğrenildi.

(DHA)

