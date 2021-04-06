HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu

3 gündür haber alınamayan karate antrenörü ölü bulundu

06.04.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 59 yaşındaki karate antrenörü, polis eşliğinde eve giren yakınları tarafından ölü olarak bulundu.Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi’nde ikamet eden 59 yaşındaki ünlü karate hocası Halit Yoldaş’tan 3 gündür haber alamayan yakınları, Yoldaş’ın evine gitti.

1/

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 59 yaşındaki karate antrenörü, polis eşliğinde eve giren yakınları tarafından ölü olarak bulundu.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi’nde ikamet eden 59 yaşındaki ünlü karate hocası Halit Yoldaş’tan 3 gündür haber alamayan yakınları, Yoldaş’ın evine gitti. Çaldıkları kapının açılmaması üzerine içeri girdiklerinde Yoldaş’ın hareketsiz şekilde yerde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Yoldaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan inceleme sonrasında Yoldaş’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gürcistan’da Okınawakan Spor Kulübünün teknik sorumluluğunu yapan Halit Yoldaş’ın kalp ve şeker rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi. Karate sporuna yetiştirdiği Türkiye şampiyonları tanınan Halit Yoldaş’ın ölümü hakkında inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Eşini diri diri yakıp öldüren cani kocanın cezası belli olduEşini diri diri yakıp öldüren cani kocanın cezası belli oldu
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Ankara İl Sağlık Müdürü uyardı! 'Vaka sayısı 5 kat arttı'

İl Sağlık Müdürü'nden korkutan açıklama! '5 kat arttı'

Feci şekilde can vermişti! Dehşet kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrelerce havaya uçmuş! Feci anlar ortaya çıktı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, gençlerde vaka artışının 3 nedenini açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu! İşte korkutan gelişmenin 3 nedeni

DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

DİB MBSTS sınavı ne zaman?

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır? 2021 yılı sözleşmeli er başvuru şartları açıklandı

Sözleşmeli er başvuruları nasıl yapılır?

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği: Uras bebek

Türkiye'nin antikorlu doğan ilk bebeği!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.