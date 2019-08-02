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3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

Adıyaman'da 3 gün önce kaybolan ve her yerde aranan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı.

3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Adıyaman şehir merkezinde kaybolan çocuğun cesedi kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kahta ilçesi Boğazkaya Köyü yakınlarındaki tarla içerisinde bulundu. Çocuğun vücudunda 6 adet bıçak darbesi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri Hüseyin Nasrullah Çelik’in en son görüldüğü yerde yaptıkları güvenlik kamera çalışmalarında çocuğun M.Ç. isimli şahısla birlikte olduğunu tespit etti. M.Ç. isimli şahsın peşine düşen polis ekipleri, şahsın Antalya’ya gittiğini belirledi. M.Ç.'yi yakalamak için bir taraftan polis ekipleri çalışma başlatırken diğer taraftan polis ve jandarma ekipleri, 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i bulmak için her yeri didik didik aradı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç.'yi yakalayarak sorguladı. Yapılan sorguda M.Ç.’nin 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’i öldürüp tarlaya bırakmasını itiraf etmesi üzerine güvenlik güçleri Çelik’in cesedine ulaştı.

Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı tarafından olay yerinde yapılan ön incelemenin ardından Çelik’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Vahşice öldürülen Çelik’in yakınların hastanede sinir krizleri geçirdi. Cinayetin şüphelisi M.Ç.'nin polis ekipleri tarafından Adıyaman’a getirilmek üzere Antalya’dan yola çıktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kayıp Çocuk cinayet

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